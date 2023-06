Edison Flores ya vive el clásico ante Alianza Lima: "Seguro será una guerra"

Una día especial en Universitario de Deportes. Un día que se presentó a Edison Flores, que será la gran novedad del cuadro crema de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El popular 'Oreja' se mostró feliz por regresar a su segunda casa después de 9 años.

Flores fue consultado sobre sus deseos de acabar la mala racha sin títulos de Universitario y sobre el enfrentamiento que tendrá en el próximo clásico ante Alianza Lima.

"Me visualizo cada partido. Aún para ese partido faltan fechas, voy partido a partido. Para conseguir lo que queremos debemos seguir así", señaló Flores que jugará cedido en Universitario hasta fines del 2024 proveniente del Atlas de México.

"En ese momento que se dé ese partidos seguramente ellos lucharán por ello, y yo lucharé por lo mío y defender la camiseta. Quiero que se de a favor nuestro", agregó.

"No visualizo lo que será eso, pero seguro será una pelea, una guerra", culminó Flores en congferencia de prensa.

Hay que indicar que Alianza Lima recibirá a Universitario en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Flores busca más continuidad

“Soy un jugador con más experiencia. El futbolista tiene buenos y malos momentos y hoy tengo muchas ganas. No he podido tener mucha continuidad el semestre pasado, pero hoy me encuentro muy feliz. Quiero demostrar y ser pieza clave aquí", resaltó.

Espera el regreso de Raúl Ruidíaz

Edison Flores agradeció a la dirigencia de Universitario que actualmente integre el plantel que dirige Jorge Fossati.

“Ha sido un esfuerzo de todos el que pueda estar acá. Estoy muy contento. Esto lo estaba buscando desde hace ya un tiempo”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo reconoció que existe presión por el triunfo en Universitario, que no logra el título nacional desde el 2013. "El grupo tiene que demostrar partido a partido qué es lo que quiere. Estamos en una etapa muy buena y la presión es ganar cada partido, y eso te llevará al objetivo", puntualizó.

Para finalizar, el mediocampista de 29 años confía que su amigo y excompañero Raúl Ruidíaz regrese a la 'U' en 2024. “El regreso de Raúl Ruidíaz siempre es importante para el club y todos los jugadores que estamos. Él pasa un gran momento afuera. Él verá cuándo volver”, culminó.

