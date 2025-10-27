Universitario saca pecho de sus cinco títulos cortos seguidos: "El debate ya no existe más"

Universitario es el mejor desde hace tres años. Y es que los merengues, dirigidos por el entrenador uruguayo Jorge Fossati, son tricampeones del fútbol peruano de primera división con su victoria 2-1 ante ADT en la altura de Tarma.

Es más, el dominio de Universitario de Deportes ha sido marcado en las últimas tres campañas debido a que se llevó los últimos cinco torneos cortos: Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y el Clausura 2025.

De esta manera es que Universitario sacó pecho de esta situación y con una publicación en sus redes sociales dio cuenta de su hegemonía en la Liga1 Te Apuesto.

𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘 𝗬𝗔 𝗡𝗢 𝗘𝗫𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗠𝗔́𝗦 😎🤩



Universitario es el primer equipo en la historia del fútbol peruano en ganar 5 torneos cortos de forma consecutiva.



¡Por historia, superiores; por títulos, los mejores!#TricampeUnes#UnTriConGarra pic.twitter.com/Yzsv3o8n2f — Universitario (@Universitario) October 27, 2025

"El debate ya no existe más. Universitario es el primer equipo en la historia del fútbol peruano en ganar 5 torneos cortos de forma consecutiva", fue lo que colocó la tienda crema en Facebook, Instagram y X.

Además, desde el conjunto de Odriozola cerraron con un "¡Por historia, superiores; por títulos, los mejores! Cinco títulos de torneos cortos consecutivos".

Jean Ferrari recuerda su paso por Universitario

De otro lado, el exadministrador provisional y ahora director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se mostró feliz por lo logrado por el club que hincha.

"Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles, pero con la convicción q siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la 'U' de lejos y me llena d orgullo. Felicitaciones a todos por este gran logro", indicó el también exfutbolista crema.

En tanto, este fin de semana el primer plantel merengue no tendrá actividad en el Clausura 2025 de la Liga1 ya que descansa. Recién volverá a la actividad el viernes 7 de noviembre cuando reciba a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon.