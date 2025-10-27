Di Benedetto vuelve a festejar por el 'tri': "Hermosa mañana, ¿verdad?", dijo el defensa de Universitario [VIDEO]

Universitario es tricampeón de la Liga1 Te Apuesto gracias a Matías Di Benedetto, quien marcó uno de los goles con los que la tienda crema le ganó 2-1 a ADT en Tarma.

Así, el defensa argentino se ha convertido en pieza fundamental de un nuevo éxito de Universitario de Deportes. Justamente, el popular 'Tano' es viral entre los hinchas del club merengue debido a una publicación del elenco estudiantil en sus redes sociales.

"Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?", es lo que se le escucha decir a Di Benedetto en un video compartido por Universitario, que fue grabado en el hotel de concentración crema en la altura de Tarma.

Di Benedetto se lleva las cámaras en Universitario

Incluso, los fanáticos de la 'U' recordaron que el zaguero central fue protagonista de videos similares tras los títulos alcanzados en los años 2023 y 2024.

Esto no solo viene luego del tricampeonato, sino también de sus palabras que confirmaron su continuidad en el elenco crema hacia la próxima temporada. Se queda.

"La verdad que ya estamos. Me parece que ya no lo puedo estirar. Estoy muy contento y ya se iniciaron los trámites para la nacionalización y el cupo de extranjero (liberación)", comentó el jugador de Universitario la semana pasada.

Asimismo, agregó que "es una tranquilidad para mí. Agradecerle a la dirigencia por la confianza y me llena de orgullo y gratitud. Estos tres años han sido un premio. Mi familia está muy bien en el país. Todo es felicidad".

De otro lado, este fin de semana los cremas no tendrán actividad en la Liga porque descansan. Recién el viernes 7 de noviembre regresan a la acción del Torneo Clausura cuando reciban a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon.