¿Pasa a Universitario? Gabriel Costa recibió una propuesta de la 'U'

Gabriel Costa, delantero uruguayo nacionalizado peruano, podría llegar a convertirse en nuevo fichaje de Universitario para lo que será el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Y es que RPP pudo conocer que Universitario de Deportes le envió una propuesta a Gabriel Costa para que este último se sume a las filas del equipo crema que dirige el director técnico Fabián Bustos. El delantero aún pertenece a Alianza Lima.

Costa tiene un contrato con el elenco íntimo hasta fines de este año 2024, por lo que no se puede decir -hasta el momento- que el también exSporting Cristal tenga todo arreglado para pasar a la 'U'. Todo depende que se resuelva su situación en La Victoria.

El presente de Gabriel Costa, pretendido por Universitario

Hay que tener en cuenta que hace poco más de dos semanas, el internacional con la Selección Peruana manifestó su intención de salir del conjunto blanquiazul.

"Mi vínculo va hasta diciembre, pero el comando técnico (de Alejandro Restrepo) no me va a tener en cuenta. Veo ofertas, pero no hay nada concreto. Quiero salir para contar con minutos", fue lo que sostuvo el extremo derecho, en ese entonces, en Hora 25 de Radio Oriental 770.

Asimismo, Gabriel Costa -que le ha anotado a Universitario en la Liga 1- había agregado que estaba dispuesto a retornar al fútbol uruguayo.

"Me encantaría regresar al campeonato uruguayo. La Liga 1 es difícil de jugarla porque vas a la altura, calor y más", mencionó.

Lo que le viene a Universitario en el Clausura

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los merengues jugarán ante Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental U Marathon el viernes 12 por la fecha 1 del Clausura 2024.

En lo que fue el duelo en el Apertura, el equipo de Bustos se impuso con autoridad 4-0 con goles de Andy Polo, Diego Dorregaray, Edison Flores y Horacio Calcaterra.

