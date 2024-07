André Carrillo rompió su silencio tras ser captado en una discoteca: "A mi me gustan las fiestas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

André Carrillo fue noticia recientemente y no por lo que hizo en la cancha con la Selección Peruana. El jugador de Al-Qadisiyah, junto a Christian Cueva, fueron a captados en una discoteca en medio de la eliminación en la Copa América 2024.

Un mensaje negativo para la mayoría de la afición nacional. Se destaca la poca empatía de la 'Culebra' tras la mala campaña de la bicolor, que sumó un solo punto para terminar en el último lugar del Grupo A de la Copa América 2024 tras Argentina, Canadá y Chile.

A través de una entrevista con el programa ‘Fuera del Sistema’, Carrillo dejó en claro que no hay ningunca circunstancia que impida que se divierta con su esposa y sus amigos.

“Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mi me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera", le dijo al exfutbolista Percy Olivares.

"¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”, remarcó Carrillo, que en esta Copa América no fue el jugador gravitante de los últimos años.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el caso de Cueva y Carrillo?

Paolo Guerrero, el capitán de la Selección Peruana, brindó una entrevista exclusiva a ‘Fútbol como Cancha’ de RPP y fue consultado sobre el caso de Christian Cueva y André Carrillo, quienes fueron captados en una discoteca a su retorno a Lima tras la eliminación de la ‘bicolor’ en la Copa América 2024.

“Yo no he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando, te mentiría si digo que he escuchados comentarios, sí entro a Instagram y leo algunas cosas, pero no tengo la menor idea de lo que está pasando”, dijo el atacante de 40 años.

Así se ubicó Perú en la tabla: