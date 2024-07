Carlos Zambrano defiende a Cueva y Carrillo: "¿Ustedes creen que en Europa no salen?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano habló este jueves con RPP sobre la actualidad de la Selección Peruana, que fue eliminada de la Copa América 2024. Además, como ya lo hizo Paolo Guerrero y Alexander Callens, se refirió a la polémica protagonizada por Christian Cueva y André Carrillo, quienes fueron captados en una discoteca tras arribar de Estados Unidos.

"Sinceramente soy el menos indicado de comentar algo así. Ya estoy grande, ya sé cómo se maneja todo esto en Perú. Unos los pueden ver mal, otros bien y no lo digo por mis compañeros", declaró en el programa Fútbol como Cancha.

Zambrano, además, señaló que en Europa los futbolistas realizan sin problemas su vida cotidiana a pesar de una buena o mala actuación con sus equipos.

"Yo tengo mi pensamiento totalmente distinto. Yo he jugado todo el tiempo en Europa y no he visto cosas así. ¿O ustedes creen que los jugadores de Europa no salen? Yo lo veo normal, perdimos sí, duele, pero qué haces con tu vida después. Yo lo veo totalmente distinto", agregó.

Apoya a Cueva y Carrillo

"Tiene derecho a salir a relajarse. Ustedes dicen que no es el momento, pero ¿cuándo es el momento? Voy a esperar que la gente diga cuándo es el momento. Si tenemos partidos cada fin de semana. André (Carrillo) está de vacaciones y Cueva está sin equipo y está libre. Ustedes dicen que no es el momento y que la gente está sufriendo, pero para nosotros nunca es el momento", sostuvo el exjugador del Schalke 04 y Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

Asimismo, no entiende que se haya armado tamaña polémica por la salida de Cueva y Carrillo. "Cuando ganas si te permiten salir y no es así. No es es que esté en contra y los apoye, pero he tenido miles de compañeros en Europa y era lo más normal, ganaran o perdían, igual salían y no pasaba todo este 'quilombo' que se está armando en Perú", sostuvo.

Zambrano indicó que en Europa no se meten en la vida privada de los futbolistas. "Si lo 'matan' en el campo es entendible, que no jugó un buen partido, pero su vida privada es totalmente distinta. En Perú y en Sudamérica se maneja así, pero en Europa se ven cosas peores y no se meten en la vida privada de los jugadores. No por un resultado", concluyó.