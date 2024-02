Andy Polo, desequilibró: las 4 razones del triunfo de Universitario ante Alianza Lima en el clásico | OPINIÓN

"Los clásicos no se juegan, se ganan", fue el contundente mensaje de Fabián Bustos en medio del festejo de Universitario de Deportes, que en el segundo sábado de febrero ganó 1-0 a Alianza Lima en la fecha 3 de la Liga 1 Te Apuesto. El cuadro crema logró un triunfo que en su interna lo valoran como seis puntos, debido a que los blanquiazules, además de jugar de local en el Estadio Nacional, son un rival directo rumbo a ganar el Torneo Apertura, que es el primer paso para conseguir el bicampeonato en el año de su centenario.

Universitario salió airoso de un partido friccionado y cuando tuvo que definir, no falló. En la toma de decisiones estuvo fino y así alargó su racha de 14 partidos invicto en el torneo local en el cual es el líder al sumar tres triunfos en igual número de partidos. Con el DT Bustos, la 'U' reafirmó que su sistema de juego está pulido a diferencia de Alianza Lima, que con Alejandro Restrepo en el banquillo, aún no se encuentra. Ahora está en la etapa de ensayos para compenetrar el sistema 3-5-2.

Así, no hubo revancha para los íntimos a pocos días de sus 123 años de aniversario.

1. Andy Polo, el desequilibrante

"Con Andy Polo a donde sea, contra quienes sean", fue un efusivo comentario de un hincha de Universitario en una de las publicaciones del club crema en redes sociales. Y sí, el exjugador de Portland Timbers fue pieza clave en el primer clásico del 2024. Hasta ahora Aldair Fuentes está buscando al futbolista crema, que a los 18 minutos apareció para silenciar al Estadio Nacional abarrotado por 40 mil hinchas blanquiazules.

En un clásico que regaló intensidad desde el primer minuto, el atacante de 29 años se escapó por la banda derecha. En una asociación con sus compañeros, no solo recepcionó el pase de Edison Flores con la izquierda, sino que definió con el mismo pie en el mano a mano contra Franco Saravia que no estuvo sólido en su primer palo. Un momento sublime de Polo, que lleva un tremendo arranque de temporada: en 3 partidos, anotó 2 goles y 1 asistencia. Ya mejoró su cifra goleadora del año pasado. Es imprescindible en la 'U', que sueña con otro título.

2. Expulsión de Jiovany Ramos

Tras el gol de Andy Polo, Alianza Lima sintió el golpe y controló el balón para colocar a Universitario en su zona. Los íntimos ya asustaban el arco de Sebastián Britos . Sin embargo, la expulsión de Jiovany Ramos no estaba en los planes de Alejandro Restrepo. En una acción que no ameritaba peligro, el defensa panameño se pasó de revoluciones y no dudó en patear a Horacio Calcaterra que se encontraba caído en el césped. Una tarjeta roja que se pudo evitar en el minuto 66 y que complicó a Alianza, que con 10 hombres jugó cuesta arriba.

"Hasta antes de la expulsión tuvimos situaciones claras", fue la reflexión de Restrepo en la expulsión de Ramos, que no muestra una seguridad total como uno de los centrales de Alianza. Un actuación para el olvido que no lo ayuda en las preferencias de los hinchas y especialmente para consolidarse en el puesto. Uno de los refuerzos que deja más dudas.

Así fue el gol de Andy Polo ante Alianza. | Fuente: L1Max

3. Universitario sólido, sin llegar a su mejor versión

Ya es clásico superar a su archirrival en el fútbol peruano. Sin ser una de sus mejores actuaciones, Universitario volvió a marcar su paternidad con un triunfo por 1-0 con gol de Andy Polo. Fabián Bustos apostó por el ingreso de Segundo Portocarrero en lugar de Nelson Cabanillas. El ecuatoriano no destacó por su potencia y habilidad, pero hizo su tarea y logró, en gran medida, neutralizar por su sector a Kevin Serna. Mientras que Jorge Murrugarra llegaba con la difícil tarea de cubrir el puesto de Rodrigo Ureña. La actuación del volante peruano dejó satisfecho a todos. Estuvo firme en el mediocampo y logró ganar las divididas cuando fue requerido.

El bloque defensivo estuvo impenetrable y en pocas ocasiones sufrió con los ataques de Alianza. Sebastián Britos, seguro debajo de los tres palos, y su defensa también sobresalió. Aldo Corzo y Matías Di Benedetto bien ubicados para los recortes; mientras Williams Rivero fue una muralla en medio de los intentos de empate de los íntimos. Todos en la 'U' cumplieron una función asignada. Los del medio y arriba están 'enchufados'. Corrieron y dejaron la piel en la cancha ante un Alianza que no dejó de presionar a pesar de quedar con nueve hombres.

El gol anulado de Hernán Barcos ante Universitario. | Fuente: L1Max

4. Alianza con ganas y corazón, pero no alcanzó

No hubo revancha. Así podemos definir la actuación de Alianza Lima en el clásico. Jugando con 40 mil de sus hinchas en el Estadio Nacional, salió a conseguir un esperado triunfo por lo sucedido en la final del 2023. El DT Restrepo definió un plan ofensivo, ya que decidió el ingreso como titular de Jhamir D'Arrigo. Sin embargo, los cremas volvieron a rendir en cancha ajena y terminaron de herir a un Alianza que no estuvo claro en funcionamiento. Tras el 1-0 de Andy Polo, los victorianos buscaron el empate, pero fueron más ganas y corazón, que un liberto ordenado.

La 'U' pudo contrarrestar a Sebastián Rodríguez. Al uruguayo lo alejó del área, en donde se siente más cómodo para asistir a sus compañeros. Incluso dejó su sello con un tiro libre que se estrelló en el palo. Tampoco Catriel Cabello encontró sintonía para ser importante en el clásico y en el transcurrir de los minutos se fue disipando su presencia. Es más, ni la fortuna sonrió a Alianza, ya que Hernán Barcos anotó al final del compromiso, pero el VAR anuló su gol por un offside.