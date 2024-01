¡De oreja a oreja! Jairo Concha no ocultó su emoción durante ovación en la Noche Crema 2024 [VIDEO]

Emocionante. Los hinchas de Universitario de Deportes le dieron un caluroso recibimiento a Jairo Concha durante su presentación en la Noche Crema 2024.

El Monumental se llenó de fiesta este sábado 20 de enero durante la presentación del plantel que defenderá los colores del campeón nacional en la presente temporada.

Los primeros en salir al campo de juego fueron los tres arqueros: Amet Calderón, Sebastián Britos y Felipe Romero. Luego, empezaron a desfilar los jugadores sin un orden establecido.

El primer en recibir una gran ovación fue Horacio Calcalterra, quien anotó el segundo gol de Universitario de Deportes en la final de la Liga1 2023. Y el segundo en recibir los aplausos de los hinchas crema fue Jairo Concha.

El ex Alianza Lima caminó por la pasarela instalada en el Monumental y en todo momento se le vio sonriente, reflejando su alegría y emoción por llegar al cuadro Crema.

La presentación de Jairo Concha en la Noche Crema. | Fuente: @GOLPERU

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Jairo Concha confiesa que es hincha de Universitario

El volante nacional Jairo Concha confesó, durante su presentación como nuevo jugador de Universitario, que es hincha del club merengue desde que era un niño y que enfrentará un gran reto en el centenario.

“Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me voy adaptando bien. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera", indicó en un primer instante.

"Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha y esperemos que me toque mañana jugar algunos minutos para poder seguir adaptándome al equipo", complementó Concha en conferencia de prensa.