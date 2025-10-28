"Locura por la crema": hinchas de Universitario agotaron tribuna norte para duelo ante Garcilaso

Universitario de Deportes dio a conocer que se agotaron las entradas para la tribuna norte, con miras al duelo contra Deportivo Garcilaso, que está pactado para el viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental de Ate.
"Locura por la crema. Agotamos todas las entradas a la tribuna norte para nuestro partido ante Deportivo Garcilaso y la celebración de la 29", dice la publicación de la 'U'.
El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati se coronó tricampeón nacional luego de vencer por 2-1 a ADT en Tarma con goles de Matís Di Benedetto y Alex Valera.
Universitario ganó el Torneo Clausura y logró el "tri", pero tras un acuerdo se decidió no haya ceremonia de premiación en el estadio de Tarma.
Por este motivo, todo la fiesta del campeonato y la premiación fue reservado para el compromiso ante Garcilaso.
Precios de entradas para el Universitario vs Garcilaso
- Tribuna Norte: 60 soles
- Tribuna Sur: 60 soles
- Oriente: 150 soles
- Occidente lateral: 180 soles
- Occidente central: 250 soles
- Palco Monumental: 450 soles
- Experiencia Crema: 2000 soles
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?
El partido está programado para el viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental. El recinto tiene una capacidad para 80.093 espectadores.
¿A qué hora juega Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.