"Locura por la crema": hinchas de Universitario agotaron tribuna norte para duelo ante Garcilaso

Universitario se coronó tricampeón nacional.
Universitario se coronó tricampeón nacional. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario, tricampeón nacional, recibirá ese día la premiación por parte de la organización de la Liga1.

Universitario de Deportes dio a conocer que se agotaron las entradas para la tribuna norte, con miras al duelo contra Deportivo Garcilaso, que está pactado para el viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental de Ate.

"Locura por la crema. Agotamos todas las entradas a la tribuna norte para nuestro partido ante Deportivo Garcilaso y la celebración de la 29", dice la publicación de la 'U'.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati se coronó tricampeón nacional luego de vencer por 2-1 a ADT en Tarma con goles de Matís Di Benedetto y Alex Valera.

Universitario ganó el Torneo Clausura y logró el "tri", pero tras un acuerdo se decidió no haya ceremonia de premiación en el estadio de Tarma.

Por este motivo, todo la fiesta del campeonato y la premiación fue reservado para el compromiso ante Garcilaso.

Precios de entradas para el Universitario vs Garcilaso

  • Tribuna Norte: 60 soles
  • Tribuna Sur: 60 soles
  • Oriente: 150 soles
  • Occidente lateral: 180 soles
  • Occidente central: 250 soles
  • Palco Monumental: 450 soles
  • Experiencia Crema: 2000 soles

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental. El recinto tiene una capacidad para 80.093 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.

