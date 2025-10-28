"Locura por la crema": hinchas de Universitario agotaron tribuna norte para duelo ante Garcilaso

Universitario de Deportes dio a conocer que se agotaron las entradas para la tribuna norte, con miras al duelo contra Deportivo Garcilaso, que está pactado para el viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental de Ate.

"Locura por la crema. Agotamos todas las entradas a la tribuna norte para nuestro partido ante Deportivo Garcilaso y la celebración de la 29", dice la publicación de la 'U'.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati se coronó tricampeón nacional luego de vencer por 2-1 a ADT en Tarma con goles de Matís Di Benedetto y Alex Valera.

Universitario ganó el Torneo Clausura y logró el "tri", pero tras un acuerdo se decidió no haya ceremonia de premiación en el estadio de Tarma.

Por este motivo, todo la fiesta del campeonato y la premiación fue reservado para el compromiso ante Garcilaso.

Precios de entradas para el Universitario vs Garcilaso

Tribuna Norte: 60 soles

Tribuna Sur: 60 soles

Oriente: 150 soles

Occidente lateral: 180 soles

Occidente central: 250 soles

Palco Monumental: 450 soles

Experiencia Crema: 2000 soles

𝗟𝗢𝗖Ⓤ𝗥𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 🤯



Agotamos todas las entradas a la tribuna norte para nuestro partido ante Deportivo Garcilaso y la celebración de la ⭐️29.



🎟️ ¡Adquiere tus entradas y llenemos todas las tribunas! ▶️ https://t.co/kY77Bw5xWK #TricampeUnes #UnTriConGarra pic.twitter.com/9padshf9QI — Universitario (@Universitario) October 29, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental. El recinto tiene una capacidad para 80.093 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?