¿Se va de Universitario? Alex Valera evalúa mercados como Brasil, México y Medio Oriente

A lo largo de la temporada, Universitario de Deportes dejó en claro que fue el mejor club del año en la Liga1 Te Apuesto. Tras ganar el Torneo Apertura, el cuadro crema reiteró su favoritismo y también se llevó el Clausura bajo la batuta de Jorge Fossati. Además contó con más de una figura en su plantel.



En esa línea, Alex Valera se convirtió en un elemento clave de la campaña y hasta anotó el gol del "tri" en el triunfo ante ADT en Tarma.

Gracias a su buen rendimiento, Alex Valera es uno de los jugadores de la 'U' que serían potenciales fichajes para equipos del extranjero, tal como coincidió su representante Ricardo Morales.

El agente de jugadores dio a conocer que "estamos evaluando mercados como Brasil, México y Medio Oriente", comentó a El Comercio.

¿Alex Valera volverá al extranjero?

Alex Valera fue la carta de gol de Universitario que logró la hazaña de conseguir el codiciado tricampeonato. De momento, suma 16 tantos que lo lleva a ser el goleador de su equipo en este año.

Hay que indicar que el también delantero ya tiene una experiencia internacional, aunque no fue exitosa tras su paso por el Al Fateh de la liga de Arabia Saudita.