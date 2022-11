Horacio Calcaterra estampó su firma en Universitario. | Fuente: @Universitario

Universitario ya tiene a un nuevo volante para la Liga 1 2023. Y es que los cremas aseguraron los servicios de Horario Calcaterra.

Desde hace días, tal como reportó RPP Deportes, Universitario de Deportes y Horacio Calcaterra habían llegado a un acuerdo hasta 2025. El volante dejó la tienda de Sporting Cristal luego de diez años como jugador de dicho club y ahora retorna a la 'U', esta vez de la mano de Carlos Compagnucci como director técnico.

Por medio de un video en sus redes sociales, en el club crema le dieron la bienvenida a Calcaterra. Hay que tener en cuenta que el mediocampista argentino, nacionalizado peruano, ya fue parte del elenco de Ate en la temporada 2012.

Universitario y Horacio Calcaterra como su flamante refuerzo

Una campaña fue la que el popular 'Calca' pasó por el Estadio Monumental. Había llegado procedente del Unión Comercio y posteriormente, un año después, se marchó a Cristal.

En tanto, en la página web crema, se destacó el retorno el también exfutbolista de Rosario Central.

"Uno de sus grandes atributos futbolísticos es su polifuncionalidad. Durante su carrera, ha jugado de mediocampista mixto, de creador y de extremo. Además, desde que recibió la nacionalidad peruana en 2018, Horacio Calcaterra ha sido convocado en varias oportunidades a la selección.

Si bien en la 'U' jugó 34 partidos, en el cuadro celeste llegó a las 300 participaciones entre torneos a nivel local, así como presencias en la Copa Libertadores y Sudamericana.

El arribo de Calcaterra a Universitario

"Le planteé el panorama para poder quedarme, decidí bajarle las pretensiones para quedarme, le mandé mensaje al presidente y le dije para que me cierren por dos años. Luego recibí una llamada en la noche el lunes por la tarde. Me dijeron que me daban esos dos años, pero el segundo bajo condiciones", dijo Horacio Calcaterra por su salida de la 'SC'.

En el club de La Florida fue campeón en cuatro oportunidades, en los años 2014, 2016, 2018 y 2020.

NUESTROS PODCAST

¿Qué condición presenta Ghanim al Muftah, la persona que participó de la ceremonia de inauguración del mundial de Qatar?

Ghanim, el influencer local de 20 años, tiene 3,2 millones de seguidores en Instagram y además es uno de los jóvenes más ricos de todo Qatar, pues tiene varios emprendimientos. Su historia comenzó un 5 de mayo del 2002, en el momento de su nacimiento. El joven llegó al mundo con trastorno congénito llamado síndrome de regresión caudal, que se produce cuando la parte inferior de la columna vertebral no se forma completamente antes de nacer, al punto de que médicos le sugirieron a sus padres abortarlo.