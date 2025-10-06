Jesús Castillo tras titularidad en Universitario: "Quería jugar con un club e hinchada grande"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras las suspensión de Rodrigo Ureña, el entrenador Jorge Fossati decidió cubrir ese importante puesto de la volante central con Jesús Castillo. El exjugador de Gil Vicente de Portugal no desaprovechó la oportunidad y ahora es uno de los mejores valores de Universitario de Deportes.

"Nosotros vamos paso a paso, partido a partido, todavía quedan cinco fechas y creo que lo vamos a seguir viendo. Aún no nos sentimos ganadores, y eso se está reflejando en el campo", señaló a la prensa tras el triunfo por 3-0 ante Juan Pablo II en el estadio Monumental.

Sobre su desempeño en Universitario, sostuvo que "día a día vengo mejorando, año a año también se ve reflejando. Me estoy preparando mejor, mi paso por Europa ha sido importante, he aprendido mucho y lo estoy demostrando ahora aquí".

Además opinó es difícil mantener un puesto de titular en medio del buen equipo de la 'U'. "Siempre es difícil. Hay compañeros que están en el banco y lo pueden hacerlo igual o mejor de los que estamos adentro y eso nos llevan a ganar los partidos. Muchas veces los que entran suman, ahora el 'Tunche' metió el gol".

Jesús Castillo de Universitario habla con la prensa. | Fuente: RPP

Feliz de jugar en Universitario

Jesús Castillo sotuvo que Jorge Fossati también lo ubica en otras posiciones en el campo. "Me gusta jugar de cinco y también de interior, sabe que me puede utilizar en cualquiera de esos lugares", comentó.

Para finalizar, aseguró que no se arrepiente fichar por Universitario tras jugar en Europa, ya que quería jugar en un club grande de la Liga1.

"Fue muy bien venir aquí, porque el profe me conoce y también conocía a los compañeros, he jugado contra ellos y algunos han sido compañeros de selección. Y verdad quería jugar con una hinchada y club grande, y eso me motiva mucho", culminó.