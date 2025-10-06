Álvaro Barco mostró su preocupación por lesión de Alex Valera y le pidió a la Selección que "lo lleven con cuidado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mostró su preocupación. Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, confirmó que Alex Valera no jugó ante Juan Pablo II por una lesión.

En declaraciones con los medios tras el cotejo, afirmó que el atacante estuvo en el banco de suplentes solo por precaución y que, felizmente, no tuvieron necesidad de ponerlo.

"Estamos bastante preocupados con Alex. Tiene una dolencia muscular en el recto anterior que, si bien es cierto estaba en el banco de suplentes, era una cuestión de emergencia o de necesidad", dijo al inicio.

"Felizmente, no tuvimos esa necesidad de poder contar con él. Hay gente que entró, como Diego Churín que estuvo a la altura", complementó.

Álvaro Barco y su pedido a la Selección sobre Alex Valera | Fuente: RPP

Álvaro Barco pide a la Selección cuidar a Alex Valera

En ese sentido, Barco le pidió a la Selección Peruana llevar con mucho cuidado al atacante Crema para el cotejo con Chile, considerando que se jugará en una cancha sintética que puede agravar la lesión del jugador.

"Aprovecho un poco para trasladar esa preocupación a la Selección. Si bien es cierto, es un partido amistoso internacional donde Alex se puede mostrar, que siempre es importante jugar por la Selección, se trata de un partido amistoso donde se prueban muchos jugadores. Incluso, tengo entendido, creo que van a jugar en una cancha sintética. Y eso, sin duda, para Alex, será muy difícil poder afrontar", dijo en un principio.

"Ojalá que lo lleven con mucho cuidado y que la decisión que se tome sea la mejor, porque lo que más queremos es que los jugadores que vayan a la Selección no solo vuelvan en las condiciones que están yendo, sino en un tema anímico de haber hecho un gran partido y con la motivación en alto", finalizó.

