¿Será en el Monumental? Liga1 anunció cambio para el Universitario vs Ayacucho FC

Universitario de Deportes está cada vez más cerca del tricampeonato en la Liga1 Te Apuesto. De momento, se encuentra como el líder del Torneo Clausura con 30 puntos y le sacó 8 unidades a su escolta, Cusco FC.

Sin embargo, a falta de pocos encuentros para el final del campeonato, la organización de la Liga1 informó que el partido de local del cuadro crema ante Ayacucho FC, válido por la fecha 15 del Clausura, sufrió un par de variaciones: ya no se jugará el día domingo 19 sino será el lunes 20 de octubre y se disputará en el Estadio Nacional.

Franco Velazco, administrador de la 'U', señaló que el choque no se disputará en el estadio Monumental por precacución, ya que la prioridad es el cuidado de la cancha donde se disputará la final de la Copa Libertadores 2025 tras pedido de la Conmebol.

"El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de CONMEBOL, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores", apuntó en su cuenta X (antes Twitter).

Universitario y su posición en la tabla: