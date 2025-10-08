¿Paolo Guerrero o Hernán Barcos? La elección de 'Chicho' Salas sobre quién debe renovar en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guillermo Salas, el último entrenador que sacó campeón nacional a Alianza Lima, conversó con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP y se refirió al tema de la renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos con miras a la próxima temporada, cuando los dos goleadores blanquiazules tienen más de 41 años.

“Creo que este fin de año para Alianza va a ser de decisiones, examinar y sacar conclusiones de toda la temporada. Son dos grandes jugadores, quién niega que Hernán y Paolo no lo son, son referentes, Paolo del fútbol nacional y Hernán del fútbol internacional; pero el fútbol te pide otras cosas, ya son jugadores que pasaron los 40 años, que han dado mucho a la institución, pero ya tiene que haber cambios”, dijo el director técnico peruano.

‘Chicho’ Salas consideró que el director deportivo, Franco Navarro, cuenta con la capacidad para tomar la mejor decisión respecto a la planificación del equipo profesional.

“Será un fin de año muy difícil para la institución, para Franco (Navarro) como cabeza, aunque es la persona ideal en esa posición para tomar decisiones”, dijo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Salas apuesta por Paolo Guerrero

Consultado por su elección sobre uno de los dos centrodelanteros de Alianza Lima, ‘Chicho’ Salas optó por Paolo Guerrero (lo dirigió en César Vallejo), destacando su capacidad para jugar fuera del área.

“A ojo cerrado, Paolo. Paolo juega afuera, juega adentro, va por los costados, es la primera salida directa del equipo, te cubre muy bien los balones. Es un capo, es un crack”, apuntó.

En lo que va del actual curso, Paolo Guerrero ha disputado 31 partidos con Alianza Lima entre la Liga1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Registra 11 goles y una asistencia.

En tanto, Hernán Barcos ha aparecido en 41 partidos de esta temporada entre todas la competiciones con una producción de 13 goles y 5 asistencias.

La renovación de Gorosito

En la agenda de Alianza Lima está por resolverse la renovación del técnico Néstor Gorosito, de destacada campaña internacional, aunque en la Liga1 Te Apuesto tiene pocas chances de lograr el título. Para Salas, el argentino debería seguir el próximo año.

“Creo que sí deberían renovarle a ‘Pipo’, se tiene que quedar y darle un año más para que él pueda gestionar y armar bien su plantel. Él no conocía mucho el torneo local, ya lo conoció y experimentó, ahora debería hacer una gran campaña y ser campeón nacional, que es lo que la hinchada quiere", concluyó.