¿Rodrigo Ureña quiso irse por problemas internos en Universitario? Esto dijo el dirigente Manuel Barreto

Universitario de Deportes debutará este domingo en la Liga1 2025 cuando visite a Comerciantes Unidos. Su gran objetivo es el tricampeonato nacional, aunque una deuda pendiente es la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Manuel Barreto, director deportivo del cuadro crema, habló sobre los distintos planes del club para la presente temporada. También se refirió sobre Rodrigo Ureña, cuyo fichaje a Belgrano no se concretó a pesar de que el volante chileno llegó a viajar a Argentina para firmar el contrato con el club de Córrdoba.

Barreto negó que la 'U' le haya hecho una propuesta mayor al futbolista para que continúe en el bicampeón peruano. "Yo he tenido conversación con Rodrigo hace un par de días y me dijo 'Manuel, me incumplieron en esto y tres veces me lo cambiaron para peor. Esto no avanza. ¿Han depositado la plata al club? No, le dije, y él tomó la decisión de regresarse", señaló al canal de YouTube Trinchera Crema.



El exfutbolista también consideró como "una tonteria y estupidez" que se hable que Ureña decidió dejar Universitario por problemas internos con un grupo de jugadores e incluso con el entrenador Fabián Bustos.

Rodrigo Ureña regresó a Universitario de Deportes luego de un intento fallido por fichar por Belgrano de Córdoba. En su regreso a Lima proveniente de Argentina, el volante chileno señaló el miércoles que decidió volver al club crema de cara al torneo local y la Copa Libertadores.

"Bien, tranquilo, muy contento, pensando en los objetivos grupales. Ponerme a la disposición del cuerpo técnico, entrenar a la par de mis compañeros", comentó a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Desde que llegué acá, hay que dejarlo en claro, siempre he dado lo mejor que tengo por Universitario. Me he desvivido por hacer las cosas lo mejor posible, para poder ser un aporte real para el club", agregó el futbolista de 31 años, que no firmó por Belgrano, que finalmente no pagó la cláusula de salida al bicampeón nacional.