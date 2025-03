Gareca lo tiene en la mira: Chile envió carta de reserva a Universitario por Rodrigo Ureña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes, bicampeón del fútbol peruano, se alista para enfrentar a Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Apertura 2025. En sus filas destaca el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que juega su tercera temporada en el cuadro crema.



RPP pudo conocer que Universitario recibió una carta de reserva de la Federación de Fútbol de Chile por el volante defensivo de 32 años de cara a los próximos enfrentamientos en las Eliminatorias Sudamericanas.

No es la primera vez que el seleccionador Ricardo Gareca tiene en la mira a Ureña, que fue una pieza clave en los campeonatos nacionales de Universitario en los últimos años.

La lista de convocados de la 'Roja' saldrá en los próximos días y en la prensa chilena no descartan sorpresas pensando en los duelos contra Paraguay el jueves 20 de marzo en Asunción y ante Ecuador el martes 25 en Santiago.

Rodrigo Ureña sobre llamado de Chile

“Conmigo no se ha comunicado nadie. Yo sigo trabajando silenciosamente con mucha humildad, día a día trabajo para ser el mejor, para poder ser distinto en mi posición, marcar algún tipo de diferencia en mi juego. Estoy muy tranquilo, representando al fútbol chileno, en Perú no es fácil por la rivalidad que tenemos nosotros. Espero poder continuar y seguir haciendo las cosas de la mejor manera”, señaló Ureña en una entrevista con AS en 2024.

