¿Se va? Rodrigo Ureña publica mensaje en medio de oferta de Millonarios a Universitario

Rodrigo Ureña llegó en 2023 al fútbol peruano y a base de su buen juego se ganó un puesto de titular en Universitario de Deportes, club en el cual logró los títulos 2023, 2024, y 2025. Sin embargo, ahora todo indica que su ciclo está acabando después de conocerse una importante oferta desde Colombia.

Según pudo conocer RPP, a las oficinas de Universitario llegó una segunda propuesta del Millonarios FC para fichar al mediocampista chileno. El cuadro ‘cafetero’ tiene interés por el futbolista, el cual fue creciendo durante los últimos días. Así, se extendió una nueva oferta para adquirir a Ureña.

Con un solo año más de vínculo por el momento, es la última etapa en la que el futbolista podría salir de Universitario como venta y generando un ingreso a la institución.

Hay que indicar que no es la primera vez que Ureña está cerca de desligarse el campeón peruano, ya que a inicios de año estuvo a un paso de firmar por el Belgrano de Córdoba e incluso viajó a Argentina, pero finalmente la transferencia no se cerró.

Rodrigo Ureña se pronuncia en medio de oferta de Millonarios

A través de sus redes sociales, Rodrigo Ureña rompió su silencio en medio de sus vacaciones en Estados Unidos y publicó una foto con la copa que representa el nuevo título de la 'U'.

"Tricampeones", dice el mensaje del volante chileno que desactivó los comentarios de la publicación en su cuenta de Instagram.