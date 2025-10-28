Lluvia de dinero: Universitario y el millonario premio que obtuvo por el tricampeonato en la Liga1

Universitario es el actual monarca de la Liga1 Te Apuesto. Y es que los cremas son los tricampeones del fútbol peruano y serán parte de la Copa Libertadores 2026 en su fase de grupos.

El ser campeón a nivel local no solo pone a Universitario de Deportes en lo más alto, sino que también la institución merengue se mete al bolsillo una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, primero, el Consorcio Fútbol Perú (CFP) le entregará 350 mil dólares al finalizar la presente temporada, premio que se le otorga al que quede como ganador.

Además, Conmebol también es parte de un incentivo económico a Universitario. Resulta que el máximo ente del fútbol sudamericano le entregará al club 600 mil dólares.

No todo queda allí ya que, al estar clasificado a la fase de grupos de la Libertadores, la 'U' obtiene 3 millones de dólares.

Incluso, esta cifra en el torneo continental puede aumentar ya que por partido ganado los cremas se harán acreedores de 330 mil dólares. Así, a lo largo de la ronda de grupos, contarán con seis chances para llevarse más dinero a sus arcas.

Por lo pronto, Universitario gana 3,95 millones de dólares, un monto que no solo apunta a ser usado para pagar la deuda concursal, sino también para alcanzar refuerzos hacia la campaña 2026.

Lo que le viene a Universitario

Por otra parte, Universitario vivirá su fiesta de tricampeonato cuando reciba el viernes 7 de noviembre a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El cronograma de venta de entradas va de la siguiente manera.