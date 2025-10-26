Rodrigo Ureña tras el tricampeonato: "En tres años nadie nos pudo ganar, y que sigan llorando"

Universitario de Deportes es el tricampeón del fútbol peruano. La ‘U’ le remontó 1-2 a ADT en la altura de Tarma y ganó el Clausura y la Liga1 Te Apuesto 2025, lo que consolida al conjunto crema como el cuadro con más títulos en el balompié nacional.

Universitario cerró su semana de tricampeonato con tres victorias en una semana, precisamente en la que reapareció tras seis jornadas el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quien no pudo contener la emoción tras el éxito crema.

“Quiero dedicárselo a mi viejo que se fue hace un par de meses, a mi familia, a mi madre, a mi hermano, a Dios. De lejos ha sido el año más duro de mi vida, de mi carrera”, dijo entre lágrimas a L1MAX.

Rodrigo Ureña, felicidad y desfogo con el título de la Liga1

Rodrigo Ureña ha sido campeón del fútbol peruano desde que llegó a la ‘U’ para la temporada 2023. El volante chileno, además, se expresó por los cuestionamientos hacia el club durante el desarrollo de la campaña.

“Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, indicó.

¿Rodrigo Ureña se queda en Universitario?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta el 2026, pero expresó que evalúa aún resolver su futuro cuando pasen las celebraciones por el tricampeonato.

“No, muy pronto para hablarlo, no lo sé aún, no lo sé, sinceramente no lo sé. Tendré que evaluar mis cosas, sentarme a conversar, ver qué va a pasar. Ha sido una etapa muy dura, la verdad”, dijo el también seleccionado chileno.

Ureña fue titular ante ADT después de reaparecer en la jornada anterior, frente a Sporting Cristal, en el cotejo donde ingresó en el segundo tiempo. El volante estuvo inactivo por dos meses al arrastrar una sanción de 6 partidos.

“No sé por qué me sancionaron, no hubo video, no hubo nada. Y lo más triste es que todos se quedaron callados, nadie habló nada, pero quizás les convenía. Todo el año desde que estoy acá, viven llorando y preocupados del del frente. Nosotros hemos sido los mejores todo el año”, sentenció.