Pérez Guedes por el tricampeonato de Universitario: "Se habló que nos favorecían, pero no nos entran balas"

Martín Pérez Guedes es uno de los referentes en Universitario. En el puesto de interior por derecha siempre destacó y ya es tricampeón de la Liga1 Te Apuesto.

Para Martín Pérez Guedes, el éxito de Universitario de Deportes a nivel local es más que merecido. Así lo mencionó en conversación con 'Fútbol como cancha', en donde se le preguntó por las voces que desprestigian el momento crema en el fútbol peruano de primera división.

"Siempre se habló mucho y somos un grupo que no nos entra muchas balas cuando nos dicen cosas o nos quieren desprestigiar. Se habló de suerte, pero la concreto es que el grupo siempre supo lo que quiso y puso los pies sobre la tierra", sostuvo el mediocampista de Universitario a RPP.

Martín Pérez Guedes cumple su tercera campaña en Universitario. | Fuente: RPP

Universitario, tricampeón con Pérez Guedes

Asimismo, resaltó lo hecho por él y sus compañeros a lo largo de las últimas dos temporadas y media de la Liga1.

"Cinco torneos cortos es por la convicción que tuvimos en estos años. Se habló que nos favorecián y personalmente no presto mucho atención. Siempre se comenta en la interna entre algunos de mis compañeros", agregó el también exfutbolista de Melgar y Universidad San Martín.

Luego, se le preguntó en relación a cuánto ha cambiado su estilo de vida desde que pertenece a Universitario en el año 2023.

"Me ha cambiado en todo sentido. En lo personal y en la carrera. Fue un salto de calidad y lograr mi primer torneo fue algo importante. En estos tres años se ha formado un buen grupo de buenas personas, de gente que tarbaja. Cuando se tiene un mismo objetivo, se dan estas cosas", agregó Pérez Guedes.

Pérez Guedes vive su mejor momento en la 'U'

Por último, pero no menos importante, el popular 'MPG' puso en lo más alto a la figura de Jorge Fossati como director técnico.

"Es uno de los mejores técnicos de toda mi vida, de mi carrera. Es un técnico con mucha hambre de ganar cosas y te convence. Esa seguridad que transmite al jugador le llega mucho", finalizó el futbolista de Universitario.