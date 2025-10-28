Lo ven fuera: James Rodríguez no seguirá en Club León, según la prensa mexicana

A poco de la quincena del mes de enero de este año, James Rodríguez sorprendió y fichó por el León, uno de los tradicionales clubes de la liga mexicana de primera división. Ahora, la puerta de salida a su lado está más que cerca.
Sucede que la prensa azteca reporta que James Rodríguez saldrá de Club León al término del Apertura 2025 de la Liga MX. Súper Deportivo indica que el volante colombiano no renovará con su conjunto, todo por decisión de la directiva del elenco felino.
"Se sabe que la decisión está tomada por la dirigencia es cortar cualquier posibilidad de alargar el vínculo con James", indica el citado medio en relación al futuro del mediocampista 'cafetero'.