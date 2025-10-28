Últimas Noticias
Lo ven fuera: James Rodríguez no seguirá en Club León, según la prensa mexicana

James Rodríguez ha pasado por Real Madrid y Bayern Munich.
James Rodríguez ha pasado por Real Madrid y Bayern Munich. | Fuente: Club León Oficial
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En México dan cuenta que James Rodríguez no renovará con el León de cara a la recta final de la temporada.

A poco de la quincena del mes de enero de este año, James Rodríguez sorprendió y fichó por el León, uno de los tradicionales clubes de la liga mexicana de primera división. Ahora, la puerta de salida a su lado está más que cerca.

Sucede que la prensa azteca reporta que James Rodríguez saldrá de Club León al término del Apertura 2025 de la Liga MX. Súper Deportivo indica que el volante colombiano no renovará con su conjunto, todo por decisión de la directiva del elenco felino.

"Se sabe que la decisión está tomada por la dirigencia es cortar cualquier posibilidad de alargar el vínculo con James", indica el citado medio en relación al futuro del mediocampista 'cafetero'.

En León, James Rodríguez usa el dorsal número 10.
En León, James Rodríguez usa el dorsal número 10. | Fuente: Club León Oficial

James Rodríguez, con pie y medio fuera de León

Hay que tener en cuenta que, en el Clausura 2025 que se jugó en la primera parte del año, el que apunta a ser el exclub del colombiano clasificó a la liguilla final. Allí, quedó eliminado a manos de Cruz Azul.

En tanto, pasando al Apertura, aún tiene chances de llegar a los cuartos de final porque restan dos fechas para que termine la etapa regular.

Con Marcos Ambriz en la dirección técnica, el León está en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 13 puntos, únicamente por encima de Puebla con cuatro unidades más. Le quedan los partidos contra América y Puebla, programados para el próximo 1 y 8 de noviembre.

Esta no es la primera vez que se indica, desde México, que James Rodríguez va a salir del León. Firmó para jugar el Mundial de Clubes, pero finalmente este conjunto no lo jugó.

"El Mundial de Clubes influyó mucho en mi decisión de venir al León, es una competición que quiero jugar y a mí se me dan los torneos cortos. Espero llegar en una buena forma al Mundial de Clubes, primero está el presente y el presente es la liga", había dicho en mayo pasado.

