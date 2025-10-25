Locura en Tarma: el tremendo banderazo de los hinchas de Universitario antes de duelo ante ADT [VIDEO]

Universitario visita el domingo a ADT en la ciudad de Tarma desde las 3:30 p.m. en lo que será partido clave para los cremas logren ganar el Torneo Clausura y por consigiente el tricampeonato en la Liga1 Te Apuesto.

Tras el triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau, Universitario tendrá que esperar a enfrentar a ADT para gritar campeón. Los dirigidos por Jorge Fossati deben vencer en el Estadio Unión Tarma para conseguir el "tri".

Por tal motivo, los ánimos son de los mejores en la 'U', que en antesala contó con el apoyo de sus hichas que llegaron en gran masa a Tarma. Los fanáticos se dieron cita en el hotel de concentración merengue el sábado por la noche, todo para el tradicional banderazo.

Fue una fiesta en Tarma: a ritmo de bombos, platillos y las infaltables bengalas, el plantel de Universitario sintió el respaldo.

Hay que indicar que el equipo crema entrenó alrededor de casi una hora dentro del hotel, básicamente solo estiramientos y trabajos en reducido. Hubo doble charla por parte del DT Fossati.

La hinchada de Universitario en Tarma. | Fuente: RPP

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Universitario en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 26 de octubre en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

¿Dónde ver el ADT vs Universitario en vivo vía TV y streaming?

El partido de Universitario contra ADT será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

