¿Alex Valera va rumbo a ser ídolo de Universitario? Esto respondió el goleador crema

El plantel de Universitario de Deportes viajó este sábado con destino a Tarma, para enfrentar a ADT en el partido que podría coronar al equipo con el título de la Liga1 Te Apuesto 2025 y otorgarle el segundo tricampeonato de su historia.

Los cremas están muy cerca de un nuevo logro, pero Alex Valera pidió no confiarse considerando que la ‘U’ no ha podido ganarle hasta el momento a ADT cuando jugó en condición de visitante.

“Aún no hemos ganado de visita, así que creo que hoy el equipo está preparado mentalmente para lo que viene. Estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido, dependemos de nosotros mismos y solamente queda que podamos sacar un resultado positivo que nos conviene ahora”, dijo el delantero.

Alex Valera, ¿ídolo de Universitario?

Alex Valera ha sido el goleador de Universitario en el bicampeonato y también comanda la tabla de artilleros en el plantel previo al anhelado ‘tri’. Colocándose además como el decimosegundo goleador histórico del club, fue consultado si va camino a convertirse en ídolo crema.

“No, no, ídolo no. Ídolo solamente hay uno en la ‘U’. Yo estoy haciendo mi trabajo, poco a poco con el trabajo que haga en mi club, yo creo que el hincha siempre da un poco de cariño”, expresó el futbolista.

“Es una motivación para mí para poder seguir entrenándome de la mejor manera y poder seguir dándole al club muchas alegrías”, añadió sobre su presente con el conjunto merengue.

El futuro de Alex Valera en Universitario

Alex Valera tiene un año más de contrato con Universitario, no obstante, la propia directiva deja abierta la posibilidad de que del delantero peruano tenga una segunda oportunidad de emigrar al extranjero.

“Eso todavía se ve más adelante. Como él (Álvaro Barco) lo dijo, eso se ve a fin de año y por mi parte yo quisiera quedarme toda la vida, pero también creo que depende de lo que ellos busquen para el club más adelante. Si estoy en sus planes o no, eso se verá más adelante”, respondió sobre una nueva renovación de su vínculo.

Valera insistió que la meta de la ‘U’ está en cerrar el Torneo Clausura sin importar si su tercer título consecutivo se concreta en Tarma.

“No sé si vamos a regresar con el tricampeonato, pero queremos hacerlo. Primero tenemos que jugarlo y hacer las cosas que hemos venido haciendo para poder sacar un resultado positivo”, concluyó.