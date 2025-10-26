Hinchas ingresaron a la fuerza al Estadio Unión Tarma previo al partido de Universitario [VIDEO]

De alta expectativa. Miles de hinchas de Universitario viajaron a la ciudad de Tarma para asistir al partido ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa del cotejo en el Estadio Unión Tarma, RPP pudo constatar que fanáticos ingresaron a la fuerza al recinto para ser parte del Universitario de Deportes contra ADT. Este hecho se dio en la Tribuna Oriente una hora antes del cotejo válido por la liga peruana de primera división.

Incluso, el cuerpo policial en el exterior del estadio tuvo que usar gases lacrimógenos para que los hinchas de Universitario no sigan ingresando al centro deportivo en mención.

Desmanes previo al partido de Universitario contra ADT. | Fuente: RPP

El partido de Universitario contra ADT

Por ello es que la puerta de ingreso de dicho sector tuvo que ser cerrada. Tras unos minutos, fue abierta nuevamente.

Hay que tener en cuenta que cerca de 180 efectivos policiales fueron los que puso a disposición la Policía Nacional del Perú para el duelo de la Liga1.

En tanto, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

Por su parte, el Vendaval Celeste salió con Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz.