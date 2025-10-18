Universitario vs Ayacucho FC VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 15 del Torneo Clausura?

Universitario recibe a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En busca de los tres puntos. Universitario recibirá a Ayacucho FC en el último duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 con el único objetivo de ganar para aumentar su diferencia sobre Cusco FC y estar cada vez más cerca del título.

El conjunto de Jorge Fossati se encuentra en el primer lugar con 30 unidades, cuatro más que Cusco FC, pero con un partido menos. De ganar, le sacaría siete unidades a falta de solo cuatro encuentros por disputar. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO?

El encuentro entre Universitario vs Ayacucho FC se jugará el lunes 20 de octubre en el estadio Monumental, desde las 8:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERU. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Universitario vs Ayacucho FC: altas y bajas en la fecha 15 del Torneo Clausura 2025



Universitario de Deportes contará con todos sus jugadores a disposición para el encuentro con Ayacucho FC. Las únicas dudas son Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra y Paolo Reyna. Ayacucho FC, en tanto, no tendrá entre sus filas a Manueal Ganoza y Alonso Tamariz por expulsión.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Universitario y Ayacucho FC se disputará este lunes 20 de octubre en el estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Universitario vs Ayacucho FC comienza a las 8:15 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Ayacucho FC comienza a las 8:15 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Ayacucho FC comienza a las 8:15 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Ayacucho FC comienza a las 9:15 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Ayacucho FC comienza a las 9:15 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Ayacucho FC en vivo?



El partido entre Universitario vs Ayacucho FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de GOLPERU. Vía streaming, será transmitido por Movistar Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Universitario vs Ayacucho FC: alineaciones posibles

Universtario: Britos; Riveros, Santamaría, Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Castillo, Concha, Inga; Vélez y Churín.

Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Yovera; Orué, Arakaki, Ramírez, De la Cruz, Lucumí; Caballero.