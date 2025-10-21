¡Apareció el 'Tunche'! El agónico gol de José Rivera que acerca más a Universitario al tricampeonato [VIDEO]

El gol de José Rivera desató el frenesí de los hinchas de Universitario por el triunfo de Ayacucho FC.

El líder del torneo Clausura Universitario venció por 2-1 a Ayacucho FC y amplió la distancia que lo separa de su escolta Cusco FC, al completarse la fecha 15 en partido disputado en el Estadio Nacional.



La 'U' sigue firme en su campaña rumbo al tercer título seguido, después de haberse alzado con el Apertura en la primera mitad del año.



La victoria ante Ayacucho FC fue posible con las anotaciones de Martín Pérez Guedes y José Rivera, mientras que el colombiano Juan Lucumí descontó para la visita.



Rivera se puso el traje de héroe y anotó con golpe de cabeza a los 93 minutos después de un preciso centro del ecuatoriano José Carabalí.

Universitario vs Ayacucho por la liga peruana. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Ayacucho FC: así arrancaron en duelo

Universitario: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez y Alex Valera.

Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Caro; Orué, Ramírez, de la Cruz, Yovera, Lucumí; Caballero.