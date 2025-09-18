Últimas Noticias
¿Universitario ante Barcelona? La versión crema ante el supuesto amistoso contra Lamine Yamal y compañía

Universitario y la posibilidad de recibir al Barcelona.
Universitario y la posibilidad de recibir al Barcelona. | Fuente: Club Universitario de Deportes/FC Barcelona
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Franco Velazco, administrador de Universitario, se pronunció respecto a un nuevo amistoso internacional, ahora contra el FC Barcelona.

Universitario, en enero de este 2025, jugó un amistoso internacional contra el Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Monumental. Ahora, hay la chance que tenga al frente nada más y nada menos que al Barcelona.

Y es que el administrador provisional de Universitario de Deportes, Franco Velazco, indicó que se han dado conversaciones para que el FC Barcelona, campeón de la liga española y que en sus filas cuenta con el crack Lamine Yamal, llegue a Lima para chocar con los merengues.

"Si bien no hemos recibido una oferta formal del Barcelona, sí hemos tenido algún sondeo de los empresarios respecto a fechas. La parte más complicada de un club de fútbol de prestigio, que le genere un atractivo al hincha para pagar una entrada y que el negocio sea rentable (...) depende de las fechas", dijo el directivo de Universitario a Tiempo Crema.

En el Barcelona también destacan Frenkie de Jong y Robert Lewandowski.
En el Barcelona también destacan Frenkie de Jong y Robert Lewandowski. | Fuente: FC Barcelona | Fotógrafo: Marc Graupera

¿Llega el Barcelona a jugar contra Universitario?

Además, sostuvo que la agenda del club que dirige no ayuda -por el momento- para que el cotejo se lleve a cabo.

"Tenemos varias propuestas para jugar un amistoso este año, pero desafortunadamente el calendario de la Liga1 no nos ayuda porque si bien dependemos de nosotros para ser campeones, no se deja de tener en cuenta la posibilidad de una semifinal. No tendríamos fecha libre (en diciembre) para un amistoso", indicó.

Por último, desde Universitario añadieron que resulta inviable que el supuesto amistoso contra el Barcelona se lleve a cabo el 22 de diciembre.

"Tendríamos que reiniciar conversaciones con promotores. Es imposible (que se juegue el 22). Con ese calendario, es imposible. Para que tengamos un amistoso de esa envergadura, depende del resultado del Clausura", agregó.

Lo que le viene a Universitario

Este sábado 20 de septiembre, en Universitario chocarán ante UTC en la ciudad de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la tabla de posiciones, los dirigidos por Jorge Fossati tienen 18 puntos y viene de derrotar 2-1 a Melgar como visitante en Arequipa.

Universitario de Deportes FC Barcelona Amistosos internacionales

