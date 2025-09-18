No vale pestañear: ¿qué le falta a Universitario y a Cusco FC en el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No tienen margen de error. Tanto Universitario como Cusco FC se perfilan a ser los dos clubes que finalmente peleen por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la presente jornada, la novena, Cusco FC le ganó 1-0 a Ayacucho FC y con ello trepó a la cima de la tabla de posiciones con 19 puntos. Por su parte, Universitario de Deportes -vigente bicampeón del certamen- cuenta con una unidad menos que el conjunto dorado.

Sin embargo, a Universitario le resta descansar una fecha en lo que queda del campeonato, caso contrario del conjunto cusqueño. Es por ello que la decimoprimera jornada, en la que la 'U' juega de local contra los dirigidos por Miguel Rondelli, será más que vital.

Hay que tener en cuenta que si los cremas se coronan en el Clausura, no habrá playoff y el equipo que dirige el técnico uruguayo Jorge Fossati será el tricampeón de manera automática.

En tanto, Cusco FC busca su primer título a nivel profesional en la primera división del fútbol peruano. No pierde la ilusión y con Facundo Callejo, su goleador, va con todo.

Lo que le falta a Universitario en el Clausura 2025 de Liga1

Fecha 10: visita a UTC

Fecha 11: recibe a Cusco FC

Fecha 12: visita a Alianza Atlético

Fecha 13: recibe a Juan Pablo II College

Fecha 14: visita a Sporting Cristal

Fecha 15: recibe a Ayacucho FC

Fecha 16: visita a ADT

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 19: visita a Los Chankas

Lo que le resta a Cusco FC en el Torneo Clausura 2025

Fecha 10: recibe a ADT

Fecha 11: visita a Universitario de Deportes

Fecha 12: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 13: visita a Los Chankas

Fecha 14: recibe a Comerciantes Unidos

Fecha 15: visita a Cienciano

Fecha 16: recibe a Atlético Grau

Fecha 17: visita a Alianza Universidad

Fecha 18: recibe a Sport Boys

Fecha 19: visita a Sport Huancayo

