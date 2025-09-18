Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

No vale pestañear: ¿qué le falta a Universitario y a Cusco FC en el Torneo Clausura 2025?

La 'U' y Cusco se pelean por la cima del Torneo Clausura.
La 'U' y Cusco se pelean por la cima del Torneo Clausura. | Fuente: Club Universitario de Deportes/Cusco FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario, a diferencia de Cusco FC, aún debe descansar una fecha en el Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No tienen margen de error. Tanto Universitario como Cusco FC se perfilan a ser los dos clubes que finalmente peleen por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la presente jornada, la novena, Cusco FC le ganó 1-0 a Ayacucho FC y con ello trepó a la cima de la tabla de posiciones con 19 puntos. Por su parte, Universitario de Deportes -vigente bicampeón del certamen- cuenta con una unidad menos que el conjunto dorado.

Sin embargo, a Universitario le resta descansar una fecha en lo que queda del campeonato, caso contrario del conjunto cusqueño. Es por ello que la decimoprimera jornada, en la que la 'U' juega de local contra los dirigidos por Miguel Rondelli, será más que vital.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Hay que tener en cuenta que si los cremas se coronan en el Clausura, no habrá playoff y el equipo que dirige el técnico uruguayo Jorge Fossati será el tricampeón de manera automática.

En tanto, Cusco FC busca su primer título a nivel profesional en la primera división del fútbol peruano. No pierde la ilusión y con Facundo Callejo, su goleador, va con todo.

Lo que le falta a Universitario en el Clausura 2025 de Liga1

Fecha 10: visita a UTC

Fecha 11: recibe a Cusco FC

Fecha 12: visita a Alianza Atlético

Fecha 13: recibe a Juan Pablo II College

Fecha 14: visita a Sporting Cristal

Fecha 15: recibe a Ayacucho FC

Fecha 16: visita a ADT

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 19: visita a Los Chankas

Lo que le resta a Cusco FC en el Torneo Clausura 2025

Fecha 10: recibe a ADT

Fecha 11: visita a Universitario de Deportes

Fecha 12: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 13: visita a Los Chankas

Fecha 14: recibe a Comerciantes Unidos

Fecha 15: visita a Cienciano

Fecha 16: recibe a Atlético Grau

Fecha 17: visita a Alianza Universidad

Fecha 18: recibe a Sport Boys

Fecha 19: visita a Sport Huancayo

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 EN VIVO

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Cusco FC7610113+819
2Universitario8530135+818
3Deportivo Garcilaso8440137+616
4Sporting Cristal7431155+1015
5Cienciano8332127+512
6Alianza Lima8332109+112
7Los Chankas74031114-312
8Comerciantes Unidos83231010011
9Alianza Universidad8314913-410
10ADT8314913-410
11Juan Pablo II723278-19
12FBC Melgar8233810-29
13Sport Huancayo92341114-39
14Alianza Atlético71423307
15Atlético Grau7214911-27
16Ayacucho FC8215610-47
17Sport Boys9126412-85
18UTC7025512-72

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Cusco FC Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA