No vale pestañear: ¿qué le falta a Universitario y a Cusco FC en el Torneo Clausura 2025?

Universitario, a diferencia de Cusco FC, aún debe descansar una fecha en el Clausura de la Liga1 Te Apuesto.
No tienen margen de error. Tanto Universitario como Cusco FC se perfilan a ser los dos clubes que finalmente peleen por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.
En la presente jornada, la novena, Cusco FC le ganó 1-0 a Ayacucho FC y con ello trepó a la cima de la tabla de posiciones con 19 puntos. Por su parte, Universitario de Deportes -vigente bicampeón del certamen- cuenta con una unidad menos que el conjunto dorado.
Sin embargo, a Universitario le resta descansar una fecha en lo que queda del campeonato, caso contrario del conjunto cusqueño. Es por ello que la decimoprimera jornada, en la que la 'U' juega de local contra los dirigidos por Miguel Rondelli, será más que vital.
Hay que tener en cuenta que si los cremas se coronan en el Clausura, no habrá playoff y el equipo que dirige el técnico uruguayo Jorge Fossati será el tricampeón de manera automática.
En tanto, Cusco FC busca su primer título a nivel profesional en la primera división del fútbol peruano. No pierde la ilusión y con Facundo Callejo, su goleador, va con todo.
Lo que le falta a Universitario en el Clausura 2025 de Liga1
Fecha 10: visita a UTC
Fecha 11: recibe a Cusco FC
Fecha 12: visita a Alianza Atlético
Fecha 13: recibe a Juan Pablo II College
Fecha 14: visita a Sporting Cristal
Fecha 15: recibe a Ayacucho FC
Fecha 16: visita a ADT
Fecha 17: Descansa
Fecha 18: recibe a Deportivo Garcilaso
Fecha 19: visita a Los Chankas
Lo que le resta a Cusco FC en el Torneo Clausura 2025
Fecha 10: recibe a ADT
Fecha 11: visita a Universitario de Deportes
Fecha 12: recibe a Deportivo Garcilaso
Fecha 13: visita a Los Chankas
Fecha 14: recibe a Comerciantes Unidos
Fecha 15: visita a Cienciano
Fecha 16: recibe a Atlético Grau
Fecha 17: visita a Alianza Universidad
Fecha 18: recibe a Sport Boys
Fecha 19: visita a Sport Huancayo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 EN VIVO
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Cusco FC
|7
|6
|1
|0
|11
|3
|+8
|19
|2
|Universitario
|8
|5
|3
|0
|13
|5
|+8
|18
|3
|Deportivo Garcilaso
|8
|4
|4
|0
|13
|7
|+6
|16
|4
|Sporting Cristal
|7
|4
|3
|1
|15
|5
|+10
|15
|5
|Cienciano
|8
|3
|3
|2
|12
|7
|+5
|12
|6
|Alianza Lima
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|+1
|12
|7
|Los Chankas
|7
|4
|0
|3
|11
|14
|-3
|12
|8
|Comerciantes Unidos
|8
|3
|2
|3
|10
|10
|0
|11
|9
|Alianza Universidad
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|-4
|10
|10
|ADT
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|-4
|10
|11
|Juan Pablo II
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|9
|12
|FBC Melgar
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|13
|Sport Huancayo
|9
|2
|3
|4
|11
|14
|-3
|9
|14
|Alianza Atlético
|7
|1
|4
|2
|3
|3
|0
|7
|15
|Atlético Grau
|7
|2
|1
|4
|9
|11
|-2
|7
|16
|Ayacucho FC
|8
|2
|1
|5
|6
|10
|-4
|7
|17
|Sport Boys
|9
|1
|2
|6
|4
|12
|-8
|5
|18
|UTC
|7
|0
|2
|5
|5
|12
|-7
|2