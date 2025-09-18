Sigue el tema: Universitario presentó un reclamo por celebración de Sergio Peña tocándose los genitales

"¿Querían meterse con nosotros? Pues nos da derecho para meternos con ellos", dijo Franco Velazco, administrador de Universitario, respecto al reclamo.

En los últimos días, se han dado declaraciones tanto desde el lado de Alianza Lima como de Universitario, acusándose el uno al otro por sus reclamos.

Por ejemplo, Carlos Zambrano se quejó de los reclamos de parte de Universitario de Deportes y ante ello se ha dado una réplica de parte de la tienda crema. Fue el mismo administrador provisional Franco Velazco quien dio cuenta que su club ha presentado un reclamo por un gesto de parte de Sergio Peña en su festejo de gol de penal, en el partido que la tienda íntima perdió 4-3 el último sábado contra Deportivo Garcilaso en Matute.

"Presentamos un reclamo por Sergio Peña por agarrarse los genitales públicamente, a nivel nacional, ya que vulnera el reglamento al ser un acto obsceno. ¿Querían meterse con nosotros? Pues nos da derecho para meternos con ellos", fue lo que dijo el directivo de Universitario en Tiempo Crema.

Así fue el gol y celebración de Sergio Peña. | Fuente: L1 Max

El reclamo de Universitario por Sergio Peña

No todo quedó allí en la 'U' porque también presentaron quejas en relación a otros dos jugadores del equipo que dirige Néstor Gorosito.

"Si insisten en referirse a nuevos jugadores e institución, pues presentamos un reclamo por reincidencia tanto para Carlos Zambrano y Renzo Garcés por haber estado indebidamente en una zona estando sancionados y expulsados", remarcó.

Por último, dijo que en Universitario no iba a tomar acción, pero debido a las últimas declaraciones de Zambrano, por ejemplo, no se quedaron de brazos cruzados.

"No íbamos a hacer nada. Había dado la indicación que todo quede ahí, pero sale una declaración y otra (...) Eso nos da el derecho de actual de la misma manera. El martes presentamos los reclamos que se impongan las sanciones", añadió Velazco.

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Martes 16 de septiembre

3:00 p.m. | ADT 3-1 UTC - Estadio Unión Tarma

Miércoles 17 de septiembre

1:00 p.m. | Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos 2-0. Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado

7:30 p.m. | Cienciano 2-2 Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega

Jueves 18 de septiembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Cusco FC - Estadio Las Américas

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36

7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. FBC Melgar - Estadio Garcilaso de la Vega

Por confirmar

Los Chankas vs. Alianza Lima - Estadio Los Chankas