Con el Universitario vs. Juan Pablo II: la programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de Liga1

El Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 no se detiene: desde este viernes, 3 de octubre, se juega la fecha 13 del certamen.

Universitario de Deportes, cómodo líder del Torneo Clausura, con 27 puntos, recibirá este fin de semana a Juan Pablo II College en Estadio Monumental U Marathon.

Su más cercano perseguidor, Cusco FC (con 22 puntos) no puede pestañear y ahora el equipo que dirige Miguel Rondelli tiene que ir a la ciudad de Andahuaylas, para jugar contra Los Chankas. En tanto, Alianza Lima visita a Alianza Universidad en Huánuco, mientras que Sporting Cristal va a Tarma en su idea de sumar contra ADT.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC - Estadio Julio Maldonado Gamarra (Cutervo)

Sábado 4 de octubre

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC - Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

3:15 p.m. | ADT vs. Sporting Cristal - Estadio Unión Tarma (Tarma)

7:00 p.m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo - Estadio Miguel Grau (Callao)

Domingo 5 de octubre

12:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Lima - Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. FBC Melgar - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)

6:00 p.m. | Universitario vs. Juan Pablo II - Estadio Monumental U Marathon (Lima)