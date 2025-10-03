Últimas Noticias
Con el Universitario vs. Juan Pablo II: la programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de Liga1

Universitario es el líder en lo que va del Torneo Clausura 2025.
Universitario es el líder en lo que va del Torneo Clausura 2025. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

A partir de este viernes, 3 de octubre, se juega la jornada 13 del Torneo Clausura 2025.

El Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 no se detiene: desde este viernes, 3 de octubre, se juega la fecha 13 del certamen.

Universitario de Deportes, cómodo líder del Torneo Clausura, con 27 puntos, recibirá este fin de semana a Juan Pablo II College en Estadio Monumental U Marathon.

Su más cercano perseguidor, Cusco FC (con 22 puntos) no puede pestañear y ahora el equipo que dirige Miguel Rondelli tiene que ir a la ciudad de Andahuaylas, para jugar contra Los Chankas. En tanto, Alianza Lima visita a Alianza Universidad en Huánuco, mientras que Sporting Cristal va a Tarma en su idea de sumar contra ADT.

Manuel Barreto dio su lista de convocados en la Selección Peruana para el amistoso ante Chile

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC - Estadio Julio Maldonado Gamarra (Cutervo)

Sábado 4 de octubre

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC - Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

3:15 p.m. | ADT vs. Sporting Cristal - Estadio Unión Tarma (Tarma)

7:00 p.m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo - Estadio Miguel Grau (Callao)

Domingo 5 de octubre

12:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Lima - Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. FBC Melgar - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)

6:00 p.m. | Universitario vs. Juan Pablo II - Estadio Monumental U Marathon (Lima)

Descansan: Cienciano y Ayacucho FC

Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal Cusco FC

