Jhonny Vidales anotó un nuevo gol y lamentó no ser considerado en la Selección Peruana

El último jueves, el entrenador interino de la Selección Peruana, Manuel Barreto, dio a conocer su lista de convocados para el amistoso internacional contra Chile del próximo 10 de octubre.

La lista de Perú está integrada principalmente por jóvenes valores, como Felipe Chávez (Bayern Munich II), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps) y Juan Pablo Goicochea (Platense).

Jhonny Vidales, uno de los goleadores de la Liga1 Te Apuesto, tuvo la ilusión de ser convocado, aunque finalmente no fue considerado.

"Uno siempre tiene la ilusión, pero estoy tranquilo porque sé que se está en un recambio. Me parece bien y estoy enfocado en Melgar", fue lo que le dijo Vidales de manera breve a L1 Max.

Perú y la chance que esperó Jhonny Vidales

Sus palabras de dieron luego de la victoria de su equipo 2-0 sobre Cienciano en Arequipa por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El atacante anotó un gol en dicho cotejo.

Hay que tener en cuenta que la lista de la ‘Bicolor’ para chocar ante 'La Roja' tiene un promedio de edad de 25 años y el delantero en mención cuenta con 33. El único con esta edad dentro de la convocatoria es el defensa Anderson Santamaría, de Universitario.

Además, Jhonny Vidales fue preguntado si es que por su edad no habría sido tomado en cuenta para el elenco de Perú, el cual terminó en el penúltimo lugar de la tabla Conmebol en el último proceso eliminatorio.

"Quizás, aunque se ha demostrado que la edad no tiene nada que ver. Estoy tranquilo porque ahora es la oportunidad de un recambio", agregó el atacante del 'León del Sur', el cual tiene 18 goles en la temporada 2025.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).