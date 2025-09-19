Alex Valera: "Cusco viene bien, pero el Clausura se va a definir todavía en las últimas fechas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El plantel de Universitario de Deportes viajó a Trujillo para enfrentar este sábado a UTC por la décima fecha del Torneo Clausura. Tras descansar a mitad de semana, los cremas regresan a la acción con la consigna de recuperar el primer lugar de la clasificación.

“Tenemos que ir a buscar los tres puntos, ahora la tabla está muy peleada y tenemos que aprovechar este partido”, indicó el delantero Alex Valera.

Universitario visitará a UTC en el Estadio Mansiche, luego de que el ‘Gavilán’ decidió cambiar su localía para este partido buscando aprovechar el mayor aforo del recinto trujillano respecto al Germán Contreras Jara, donde habitualmente juega como local.

“Yo creo que eso ya es cosa del otro equipo, de cambiar la plaza, para nosotros hay que aprovechar eso también”, manifestó el goleador crema.

La lucha por el Torneo Clausura

La ‘U’ descansó en la fecha 9 del certamen y ello le permitió a Cusco FC, tras su victoria por 0-1 ante Ayacucho FC, convertirse en el nuevo líder del Torneo Clausura superando por un punto al actual bicampeón nacional.

Aunque Universitario y Cusco FC se medirán en la jornada 11 en el Estadio Monumental, los dorados han jugado un partido menos que los merengues.

“Cusco viene bien, creo que está haciendo las cosas muy bien y la tabla está muy peleada y esto se va a definir todavía en las últimas fechas”, señaló Alex Valera, quien se perfila a ser titular frente a UTC.

“El fútbol no se trata de que estás primero y vas a ganarle al último, hay que jugar primero. Simplemente hay que aprovechar y sacar el resultado positivo para nosotros”, añadió.

Universitario busca un nuevo triunfo como visitante

Universitario de Deportes registra 7 victorias como visitante en lo que va de la temporada, siendo el segundo mejor equipo en esta condición solo detrás de Cusco FC.

Así, el conjunto dirigido por Jorge Fossati va por un nuevo triunfo fuera de casa después del resultado que consiguió en Arequipa con la remontada 1-2 frente a Melgar.

La novedad en la plantilla crema es la presencia de Anderson Santamaría, que dejó el partido contra Melgar por una lesión. Aunque se consideró que el zaguero sería baja por más tiempo, viajó con sus compañeros y está a disposición del comando técnico. En la práctica que se realizará en el predio de UCV, Fossati definirá si lo toma en cuenta, dado que luego tendrán que medirse a Cusco FC en un partido clave.