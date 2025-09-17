Ayacucho FC vs. Cusco FC: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 9 del Torneo Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ayacucho FC vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre en el Estadio Las Américas, en Huamanga (Ayacucho). El partido corresponde a la fecha 9 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Cusco FC está imbatible en el Torneo Clausura y tiene la oportunidad de convertirse en el único líder aprovechando el descanso de Universitario. Los ‘dorados’ llegan entonados tras imponerse a Sporting Cristal, donde el goleador Facundo Callejo firmó un doblete.

La altura no será una factor diferencial para visitar a Ayacucho FC que ganó la fecha pasada un duelo clave ante UTC y tiene ahora la chance de alejarse más de la zona de descenso.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Ayacucho FC vs. Cusco FC: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

Ayacucho FC llega al cotejo tras imponerse por 0-1 a UTC en condición de visitante, mientras que Cusco FC derrotó por 3-2 a Sporting Cristal en un partidazo.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs. Cusco FC EN VIVO por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Ayacucho FC ante el elenco de Cusco FC está programado para el jueves 18 de septiembre en el Estadio Las Américas, en Huamanga (Ayacucho). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Cusco FC EN VIVO por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre Ayacucho FC vs. Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Ayacucho FC vs. Cusco FC EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Cusco FC vs. Ayacucho FC: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva, Nicolás Silva; y Facundo Callejo.

Ayacucho FC: Juan Valencia; Jonathan Bilbao, Jean Falconi, Brackson León, Pedro Peral; Derlis Orué, Elbio Pérez, Diego Ramírez; Juan Lucumi, Hideyoshi Arakaki y Dylan Caro.

Ayacucho FC vs. Cusco FC: últimos resultados

12/09/2025 | UTC 0-1 Ayacucho FC – Clausura

17/08/2025 | Melgar 2-1 Ayacucho FC – Clausura

09/08/2025 | Ayacucho 0-1 Alianza Lima – Clausura

