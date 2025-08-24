Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Clásico caliente: así fue el cruce de palabras entre Alex Valera y Hernán Barcos (VIDEO)

Hernán Barcos y Alex Valera son los goleadores de Alianza y la 'U', respectivamente
Hernán Barcos y Alex Valera son los goleadores de Alianza y la 'U', respectivamente | Fuente: Captura
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El cara a cara le costó la tarjeta amarilla a Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico, apenas a los 12' de juego.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentan en una edición más del clásico del fútbol peruano. En el Estadio Monumental, los ‘compadres’ chocan por la sétima fecha del Clausura, buscando ambos el triunfo para afirmarse en la pelea por el torneo.

El clásico no tardó en mostrar juego fuerte por parte de ambos elencos. El partido rápidamente se cortó con faltas y esto desencadenó en un frente a frente que protagonizaron Alex Valera y Hernán Barcos. Los dos goleadores fueron amonestados con tarjeta amarilla tras el encuentro en el que se dijeron de todo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Hernán Barcos vs. Alex Valera

En un desborde por el sector derecho de Guillermo Enrique, Jesús Castillo intentó frenar al atacante aliancista, pero cometió falta. Esto le costó la amarilla al volante crema.

Mientras el árbitro Jordi Espinoza anotaba lo sucedido, a sus espaldas se produjo un cara a cara entre Alex Valera y Hernán Barcos. Los dos centrodelanteros se increparon y tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Espinoza decidió mostrar amarilla a cada uno, quedando condicionados para el resto de las acciones en el clásico.

Universitario de Deportes busca el triunfo para marcar diferencia como único líder del Torneo Clausura, aprovechando que en esta jornada no ganaron ni Sporting Cristal ni Cusco FC. Para Alianza Lima, tras la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana es vital la victoria, ya que igualaría al puntaje de los cremas en la parte alta.

El cruce de Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico
El cruce de Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico | Fuente: GOLPERÚ

Universitario vs Alianza Lima: así formaron en el clásico

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos ©. DT: Néstor Gorosito.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alex Valera Hernán Barcos Universitario de Deportes Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario vs Alianza Lima Videos más vistos Fútbol Peruano

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA