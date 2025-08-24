Clásico caliente: así fue el cruce de palabras entre Alex Valera y Hernán Barcos (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentan en una edición más del clásico del fútbol peruano. En el Estadio Monumental, los ‘compadres’ chocan por la sétima fecha del Clausura, buscando ambos el triunfo para afirmarse en la pelea por el torneo.

El clásico no tardó en mostrar juego fuerte por parte de ambos elencos. El partido rápidamente se cortó con faltas y esto desencadenó en un frente a frente que protagonizaron Alex Valera y Hernán Barcos. Los dos goleadores fueron amonestados con tarjeta amarilla tras el encuentro en el que se dijeron de todo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Hernán Barcos vs. Alex Valera

En un desborde por el sector derecho de Guillermo Enrique, Jesús Castillo intentó frenar al atacante aliancista, pero cometió falta. Esto le costó la amarilla al volante crema.

Mientras el árbitro Jordi Espinoza anotaba lo sucedido, a sus espaldas se produjo un cara a cara entre Alex Valera y Hernán Barcos. Los dos centrodelanteros se increparon y tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Espinoza decidió mostrar amarilla a cada uno, quedando condicionados para el resto de las acciones en el clásico.

Universitario de Deportes busca el triunfo para marcar diferencia como único líder del Torneo Clausura, aprovechando que en esta jornada no ganaron ni Sporting Cristal ni Cusco FC. Para Alianza Lima, tras la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana es vital la victoria, ya que igualaría al puntaje de los cremas en la parte alta.

El cruce de Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico | Fuente: GOLPERÚ

Universitario vs Alianza Lima: así formaron en el clásico

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos ©. DT: Néstor Gorosito.