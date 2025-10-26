UTC vs. Alianza Universidad: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy partido clave por el descenso?

UTC vs. Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Germán Contreras Jara, en Cajabamba. El partido corresponde a la fecha 16 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

UTC vs Alianza Universidad: altas y bajas en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

UTC y Alianza Universidad llegan sin bajas para este partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clasura en la Liga1 Te Apuesto 2025, en el que ambos pelear por salvarse del descenso.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Alianza Universidad EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido de UTC ante el elenco de Alianza Universidad está programado para el domingo 26 de octubre en el Estadio Germán Contreras Jara, de la ciudad de Cajabamba. El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan UTC vs Alianza Universidad EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a la 1:15 p.m.

En Colombia, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a la 1:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a la 1:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 2:15 p.m.

En Chile, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

En Brasil, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 12:15 p.m.

En España, el partido entre UTC vs. Alianza Universidad comienza a las 8:15 p.m.

¿Qué canal transmite el UTC vs Alianza Universidad EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.