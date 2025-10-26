Últimas Noticias
Alta expectativa: largas filas para el Universitario vs. ADT en Tarma por el Torneo Clausura

Miles de hinchas cremas viajaron a la ciudad de Tarma.
Miles de hinchas cremas viajaron a la ciudad de Tarma. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Los fanáticos de Universitario no se quieren perder el cotejo que los pondría como tricampeones de la Liga1.

Universitario quiere el triunfo. Este domingo, los merengues juegan ante ADT de visitante y si ganan serán los tricampeones del fútbol peruano de primera división.

De esta manera es que Universitario de Deportes tiene todo listo para enfrentar a ADT en Tarma y miles de hinchas, de todas partes del Perú, han acompañados a los dirigidos por el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Es más, los fanáticos de Universitario hacen cola desde tempranas horas de la mañana para obtener la mejor ubicación posible en el Estadio Unión Tarma. No quieren tener contratiempos en la previa del duelo que los puede poner como los mejores de las últimas tres temporadas de la Liga1 Te Apuesto.

Tarma puede poner a Universitario como tricampeón.
Tarma puede poner a Universitario como tricampeón. | Fuente: RPP

Hay que tener en cuenta que si los merengues no ganan en la altura de Tarma, tendrán que esperar hasta la jornada 18 en la que recibirán a Deportivo Garcilaso.

En la fecha 17, el actual bicampeón de la Liga1 no tendrá actividad debido a que descansará. En la última jornada jugará contra Los Chankas en Andahuaylas.

¿Dónde ver el ADT vs. Universitario en vivo vía TV y streaming?

El partido de Universitario contra ADT será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Para este partido, Universitario tendría una oncena titular conformada por Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera.

Además, el Vendaval Celeste se prepara con Eder Hermoza; Fernando Bersano, John Narváez, Gustavo Dulanto, Jhair Soto; Gerson Barreto, Ademar Robles, Ángel Pérez; Carlos Cabello, Joao Rojas y Mauro Da Luz.

