Alta expectativa: largas filas para el Universitario vs. ADT en Tarma por el Torneo Clausura

Universitario quiere el triunfo. Este domingo, los merengues juegan ante ADT de visitante y si ganan serán los tricampeones del fútbol peruano de primera división.

De esta manera es que Universitario de Deportes tiene todo listo para enfrentar a ADT en Tarma y miles de hinchas, de todas partes del Perú, han acompañados a los dirigidos por el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Es más, los fanáticos de Universitario hacen cola desde tempranas horas de la mañana para obtener la mejor ubicación posible en el Estadio Unión Tarma. No quieren tener contratiempos en la previa del duelo que los puede poner como los mejores de las últimas tres temporadas de la Liga1 Te Apuesto.