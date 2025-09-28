Cabezazo y a cobrar: Alejandro Hohberg anotó el 1-0 de Cienciano sobre Alianza Lima en Cusco [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apareció el diferente. Alejandro Hohberg, de un soberbio cabezazo, anotó el 1-0 de Cienciano sobre Alianza Lima en encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El partido empezó con un cuadro cusqueño buscando el arco del equipo limeño. Apenas a los 11 minutos, Beto da Silva tomó el balón por izquierda, se acomodó para su pierna derecha y lanzó un centro al corazón del área.

La pelota cayó justo por detrás de Carlos Zambrano y Gianfranco Chávez, donde estaba Alejandro Hohberg, quien de cabeza marcó el 1-0 para Cienciano.

Alejandro Hohberg pone el 1-0 para Cienciano | Fuente: X

Cienciano vs Alianza Lima: alineaciones confirmadas

Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Leonel Galeano; Junior Aguirre, Christian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Previa

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 am de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.