No alcanza: el gol de penal de Universitario ante Alianza Lima en final de la Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes anotó ante Alianza Lima en el choque de vuelta de la final de la Liga Femenina 2025. Catalina Usme anotó el 1-1 parcial en la cancha de la VIDU (Villa Deportiva Universitaria).
Noticia en desarrollo...
Universitario vs. Alianza Lima: así arrancaron en duelo
Universitario: Gabriela Bórquez; Valerie Gherson, Victoria Ochoa, Tatiana Castañeda ©, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez. DT: Andrés Usme.
Alianza Lima: Maryori Sánchez; Yomira Tacilla, Tifani Molina, Alisson Reyes, Alisson Azabache; Emily Flores, Rafinha Marques, Silvani Oliveira, Sashenka Porras, Heidi Padilla; y Adriana Lúcar. DT: José Letelier.