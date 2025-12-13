Universitario vs. Alianza: final de la Liga Femenina se interrumpió por presencia de hinchas cremas en VIDU

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentan por la final vuelta de la Liga Femenina 2025 en la Villa Deportiva de Universitario (VIDU). El clásico para definir a las campeonas de la temporada estuvo marcado por las polémicas durante la primera etapa y una larga interrupción.

Con el VAR incorporado para las finales de las finales de la Liga Femenina, varias acciones requirieron del uso de la tecnología para asistir al árbitro principal Jordi Espinoza, con César García y Stephen Atoche en la sala VAR.

Alianza Lima se puso en ventaja por un gol de Yomira Tacilla a los 27’, el cual generó la molestia en el local por considerar que hubo un pisotón previo sobre la arquera Bórquez. Espinoza determinó que el tanto era válido.

Esto despertó los reclamos en el cuadro local y los ánimos se exacerbaron con la reanudación del juego, donde se apreció a público simpatizante de Universitario alrededor del campo de juego.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Final de la Liga Femenina sin hinchas

Con el escenario de Campo Mar ‘U’ sancionado para recibir el partido por incidentes en una de las finales del Torneo Clausura, los cremas determinaron que el clásico no se lleva a cabo en el Estadio Monumental y se juegue en uno de los campos de VIDU, colindante a Campo Mar.

Estaba previsto que la final no tenga la presencia de público, más allá de sí estar permitido el ingreso a las zonas permitidas de las delegaciones de ambos conjuntos.

En el desarrollo del partido se pudo apreciar que alrededor del campo había simpatizantes de Universitario, incluyendo algunos integrantes del club que no son parte de la delegación femenina.

El juez paralizó el partido y el delegado tomó acción para ordenar el retiro de las personas, incluso con el despliegue de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Tras discusiones con miembros de Universitario y Alianza Lima, después de 15 minutos se reanudó la contienda.

¡Goool de Alianza! Yomira Tacilla peleó la pelota hasta el final y anotó el primer tanto del partido en VIDU. ⚽️



⏱ 32' PT | #UNI 0 - [1] #ALI



➡️ #LigaFemeninaxMDeportes



🖥 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 #𝐸𝑁𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝑦… pic.twitter.com/gOJV1A6fTD — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 13, 2025

Universitario vs. Alianza Lima: así formaron en el partido

Universitario: Gabriela Bórquez; Valerie Gherson, Victoria Ochoa, Tatiana Castañeda ©, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez. DT: Andrés Usme.

Alianza Lima: Maryori Sánchez; Yomira Tacilla, Tifani Molina, Alisson Reyes, Alisson Azabache; Emily Flores, Rafinha Marques, Silvani Oliveira, Sashenka Porras, Heidi Padilla; y Adriana Lúcar. DT: José Letelier.