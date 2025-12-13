Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Universitario vs. Alianza: final de la Liga Femenina se interrumpió por presencia de hinchas cremas en VIDU

Alianza Lima ganó la final ida de la Liga Femenina por 3-1 a Universitario
Alianza Lima ganó la final ida de la Liga Femenina por 3-1 a Universitario | Fuente: Liga Femenina
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El partido se interrumpió durante varios minutos por la presencia de simpatizantes de Universitario, cuando estaba prohibido el ingreso del público a la final de la Liga Femenina.

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentan por la final vuelta de la Liga Femenina 2025 en la Villa Deportiva de Universitario (VIDU). El clásico para definir a las campeonas de la temporada estuvo marcado por las polémicas durante la primera etapa y una larga interrupción.

Con el VAR incorporado para las finales de las finales de la Liga Femenina, varias acciones requirieron del uso de la tecnología para asistir al árbitro principal Jordi Espinoza, con César García y Stephen Atoche en la sala VAR.

Alianza Lima se puso en ventaja por un gol de Yomira Tacilla a los 27’, el cual generó la molestia en el local por considerar que hubo un pisotón previo sobre la arquera Bórquez. Espinoza determinó que el tanto era válido.

Esto despertó los reclamos en el cuadro local y los ánimos se exacerbaron con la reanudación del juego, donde se apreció a público simpatizante de Universitario alrededor del campo de juego.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Final de la Liga Femenina sin hinchas

Con el escenario de Campo Mar ‘U’ sancionado para recibir el partido por incidentes en una de las finales del Torneo Clausura, los cremas determinaron que el clásico no se lleva a cabo en el Estadio Monumental y se juegue en uno de los campos de VIDU, colindante a Campo Mar.

Estaba previsto que la final no tenga la presencia de público, más allá de sí estar permitido el ingreso a las zonas permitidas de las delegaciones de ambos conjuntos.

En el desarrollo del partido se pudo apreciar que alrededor del campo había simpatizantes de Universitario, incluyendo algunos integrantes del club que no son parte de la delegación femenina.

El juez paralizó el partido y el delegado tomó acción para ordenar el retiro de las personas, incluso con el despliegue de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Tras discusiones con miembros de Universitario y Alianza Lima, después de 15 minutos se reanudó la contienda.

Universitario vs. Alianza Lima: así formaron en el partido

Universitario: Gabriela Bórquez; Valerie Gherson, Victoria Ochoa, Tatiana Castañeda ©, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez. DT: Andrés Usme.

Alianza Lima: Maryori Sánchez; Yomira Tacilla, Tifani Molina, Alisson Reyes, Alisson Azabache; Emily Flores, Rafinha Marques, Silvani Oliveira, Sashenka Porras, Heidi Padilla; y Adriana Lúcar. DT: José Letelier.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes Alianza Lima Liga Femenina Fútbol Peruano Fútbol Femenino

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Fútbol

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA