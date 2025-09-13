Últimas Noticias
Álex Valera sobre duro mensaje de Hernán Barcos: "La experiencia no le sirvió"

Hernán Barcos y Alex Valera en el último clásico.
Hernán Barcos y Alex Valera en el último clásico. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

Álex Valera dejó en claro que no insultó a Hernán Barcos en el último clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental.

Alex Valera se pronunció por primera vez sobre el cruce de palabras con Hernán Barcos durante el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

El atacante de Universitario señaló que "más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo en mi trabajo y creo que estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad, fue por una lesión", apuntó a los medios.

En otro momento, dejó en claro que no le faltó el respeto a Barcos. Señaló que al atacante su experiencia "no le sirvió".

"Si Hernán afirma que en la selección no hay profesionales de calidad, yo creo que si me desconvocaron es porque el médico me revisó. No fue una excusa ni nada", declaró.

¿Qué dijo Hernán Barcos de Alex Valera?

En conversación con RPP, el argentino reveló que el atacante de Universitario le faltó el respeto previo a recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo.

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto", indicó en un inicio.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", complementó el 'Pirata', tras el clásico.

