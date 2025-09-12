Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Con baja de última hora: Paolo Guerrero y los convocados de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso

Paolo Guerrero, experimentado delantero de Alianza Lima.
Paolo Guerrero, experimentado delantero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima buscará la victoria en el duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima recibirá Deportivo Garcilaso este sábado desde las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, con una gran nómina en sus convocados.

A través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul dio a conocer que Paolo Guerrero y Piero Cari regresen a la nómina. El experimentado atacante se recuperó de su lesión que lo marginó de los partidos de Perú en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, la mala noticia es la baja de Kevin Quevedo, que no aparece entre los elegidos por el entrenador Néstor Gorosito de cara al próximo partido de la Liga1 en Matute.

Alianza ocupa el quinto lugar del Torneo Clausura. Lleva 12 puntos tars 7 partidos disputados.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima Liga1 Deportivo Garcilaso Paolo Guerrero

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA