Con baja de última hora: Paolo Guerrero y los convocados de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso

Alianza Lima recibirá Deportivo Garcilaso este sábado desde las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, con una gran nómina en sus convocados.

A través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul dio a conocer que Paolo Guerrero y Piero Cari regresen a la nómina. El experimentado atacante se recuperó de su lesión que lo marginó de los partidos de Perú en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, la mala noticia es la baja de Kevin Quevedo, que no aparece entre los elegidos por el entrenador Néstor Gorosito de cara al próximo partido de la Liga1 en Matute.

Alianza ocupa el quinto lugar del Torneo Clausura. Lleva 12 puntos tars 7 partidos disputados.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.