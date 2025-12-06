Silenció a Matute: así fue la excelente definición de penal de Martín Távara de Cristal ante Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima arrancó con el pie izquierdo el choque ante Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. A pesar que comenzó intenso en ataque, el cuadro blanquiazul fue sorprendido por un madrugador gol de los visitantes.

Tras un contragolpe mortal, Ian Wisdom ejecutó un fuerte remate que chocó en el brazo de Jesús Castillo y el árbitro Kevin Ortega no dudó en cobrar penal.

A los 7 minutos, Martín Távara se paró al frente del balón y con un zurdazo venció la resistencia del arquero bolivino Guillermo Viscarra. Así silenció Matute.

Así fue el penal de Martín Távara ante Alianza Lima. | Fuente: L1 Max

Alianza vs Cristal: alineaciones confirmadas

Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huaman, Carlos Zambrano, renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.