¡Grítalo, Diego! Churín anotó el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II de un potente cabezazo [VIDEO]

Apareció el goleador. Diego Churín, de un potente cabezazo dentro del área, anotó el 2-0 de Universitario sobre Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El primer tiempo tuvo a un cuadro Crema dominando el cotejo; sin embargo, no tuvo jugadas claras, salvo el remate al palo de Andy Polo. Pero, en el segundo tiempo, la presión fue más incesante.

A los 50 minutos, Andy Polo llegó hasta la línea de fondo y lanzó un centro al corazón del área. El balón fue despejado, pero le quedó para Jairo Concha, quien de un tremendo derechazo anotó el 1-0 para el cuadro Crema.

El dominio no quedó ahí. A los 65', Martín Pérez Guedes recuperó un balón tras la salida de un tiro de esquina y le dio un pase a Jesús Castillo. El volante, de inmediato, lanzó un centro al área y Diego Churín, que estaba en la zona, saltó de un cabezazo puso el 2-0 del cuadro Crema.

Diego Churín anotó el 2-0 para Universitario. | Fuente: X

Universitario vs Juan Pablo II: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebstián Britos: Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías De Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Diego Churín.

Juan Pablo II: Matías Vega; Renzo Alfani, Arón Sánchez, Josué Canova, Juan Martín Peralta; Nison Loyola, Rely Fernández, Christian Tizón, Cristian Ramírez, Jhon Vega.

Previa

Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO: se enfrentan este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en Lima. El partido corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP y GOLPERÚ. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.