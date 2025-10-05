Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Qué golazo, Jairo! Concha, de un bombazo de fuera del área, pone el 1-0 para Universitario sobre Juan Pablo II [VIDEO]

Jairo Concha pone el 1-0 para Universitario.
Jairo Concha pone el 1-0 para Universitario. | Fuente: X | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Jairo Concha aprovechó un rebote para lanzar un fuerte derechazo y abrir el marcador en el Universitario vs Juan Pablo II.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Derechazo y a cobrar. Jairo Concha aprovechó un mal despeje de la defensa de Juan Pablo II para, de un potente disparo desde fuera del área, anotar el 1-0 de Universitario por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El primer tiempo tuvo a un cuadro Crema dominando el cotejo; sin embargo, no tuvo jugadas claras, salvo el remate al palo de Andy Polo. Pero, en el segundo tiempo, la presión fue más incesante.

A los 50 minutos, Andy Polo llegó hasta la línea de fondo y lanzó un centro al corazón del área. El balón fue despejado, pero le quedó para Jairo Concha, quien de un tremendo derechazo anotó el 1-0 para el cuadro Crema.

Jairo Concha pone el 1-0 para Universitario.
Jairo Concha pone el 1-0 para Universitario. | Fuente: X
LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Universitario vs Juan Pablo II: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebstián Britos: Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías De Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Diego Churín.

Juan Pablo II: Matías Vega; Renzo Alfani, Arón Sánchez, Josué Canova, Juan Martín Peralta; Nison Loyola, Rely Fernández, Christian Tizón, Cristian Ramírez, Jhon Vega. 

Previa

Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO: se enfrentan este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en Lima. El partido corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP y GOLPERÚ. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Jairo Concha video videos videos mas vistos Universitario de Deportes Juan Pablo II Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA