Picó la 'Culebra': Eryc Castillo anotó el empate 1-1 para Alianza Lima ante Sporting Cristal (VIDEO)

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan este sábado en el estadio Alejandro Villanueva por el partido de vuelta de la semifinal de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. Tras un primer capítulo con pocas opciones de gol, en este compromiso rápidamente movieron el marcador: al tanto inicial de Martín Távara, apareció Eryc Castillo para conseguir la igualdad 1-1.

Los rimenses sorprendieron en Matute cuando Távara volvió a convertir tras un penal por mano en el área de Jesús Castillo. Esto no trajo abajo a los locales, que presionaron en ataque hasta conseguir el empate por medio de la 'Culebra' Eryc Castillo

Eryc Castillo y el gol ante Sporting Cristal

Eryc Castillo dio el primer aviso en el partido cuando probó un disparo en diagonal desde el costado izquierdo que pasó cerca de la portería de Diego Enríquez.

La opción del empate, sin embargo, llegó a través del balón detenido. A los 15’, Miguel Trauco cobró un tiro de esquina. Rafael Lutiger conectó, pero no logró alejar la pelota de área. Kevin Quevedo pasó el esférico a Renzo Garcés y este remató hacia el arco.

El balón avanzó sin que nadie puede desviarlo y ello lo aprovechó el delantero ecuatoriano para empujar con golpe de cabeza.

Quinto gol en la Liga1 Te Apuesto para Eryc Castillo, que busca mantener a Alianza Lima con la posibilidad de llegar a las finales de los playoffs, donde espera Cusco FC.

Eryc Castillo puso el 1-1 de Alianza Lima ante Sporting Cristal | Fuente: L1MAX

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero (c) y Eryc Castillo. DT: Néstor Gorosito.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell (c), Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.