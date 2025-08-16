Definición de lujo: Hernán Barcos anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre ADT en Matute [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lujo en Matute. Hernán Barcos, de una exquisita definición desde el punto de penal, anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Hernán Barcos pone el 1-0 para Alianza Lima. | Fuente: X

Alianza Lima vs ADT: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chavez, Renzo Garcés, Ricardo Lagoa; Alesandro Burlamaqui, Sergio Peña, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

ADT: Carlos Grados; Ru Rum Choi, Jhair Soto, Gustavo Dulanto, D'Alessandro Montenengro; Ademar Robles, Axel Moyano, Fernando Bersano, Víctor Cedrón, Joao Rojas: Néstor Fernández

Previa

Alianza Lima volverá a las canchas en la Liga1 Te Apuesto cuando reciba a ADT de Tarma este sábado en el estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, en La Victoria. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido? Conoce los detalles.