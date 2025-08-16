Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Definición de lujo: Hernán Barcos anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre ADT en Matute [VIDEO]

Hernán Barcos anotó el 1-0 para Alianza Lima.
Hernán Barcos anotó el 1-0 para Alianza Lima. | Fuente: X | Fotógrafo: L1 Max
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Hernán Barcos se paró frente al punto de penal y de una exquisita definición anotó el 1-0 para Alianza Lima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lujo en Matute. Hernán Barcos, de una exquisita definición desde el punto de penal, anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Hernán Barcos pone el 1-0 para Alianza Lima.
Hernán Barcos pone el 1-0 para Alianza Lima. | Fuente: X
Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza Lima vs ADT: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chavez, Renzo Garcés, Ricardo Lagoa; Alesandro Burlamaqui, Sergio Peña, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

ADT: Carlos Grados; Ru Rum Choi, Jhair Soto, Gustavo Dulanto, D'Alessandro Montenengro; Ademar Robles, Axel Moyano, Fernando Bersano, Víctor Cedrón, Joao Rojas: Néstor Fernández

Previa

Alianza Lima volverá a las canchas en la Liga1 Te Apuesto cuando reciba a ADT de Tarma este sábado en el estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, en La Victoria. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido? Conoce los detalles. 

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Hernán Barcos Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto video videos videos mas vistos ADT

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA