Alianza Lima alcanzó récord histórico tras su victoria sobre Universidad Católica de Ecuador

Eryc Castillo fue uno de los más destacados en la noche en Matute.
Eryc Castillo fue uno de los más destacados en la noche en Matute. | Fuente: efe
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La Conmebol destacó que el cuadro peruano igualó una marca que no alcanzaba desde 1978. “¿Impensable? No para Alianza Lima”, destacó el organismo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con doblete de Alan Cantero, Alianza Lima derrotó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador y sacó ventaja en su llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Más allá de la importancia del resultado de cara a una eventual clasificación a cuartos de final del torneo continental, esta victoria le permite al cuadro peruano alcanzar un récord histórico que no conseguía desde hace casi 50 años.

La propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó en sus redes sociales oficiales que Alianza Lima alcanzó seis victorias en una misma temporada en torneos internacionales, igualando la marca alcanzada en 1978.

“¿Impensable? No para Alianza Lima”, destacó el organismo.

Seis victorias en torneos Conmebol

Las seis victorias de Alianza Lima durante esta temporada en torneos internacionales están divididas en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.

Como se recuerda, en la fase previa de la Libertadores, el cuadro íntimo logró sendos triunfos sobre Nacional (3-1), Boca Juniors (1-0) y Deportes Iquique (2-1). Luego, en la Fase de Grupos, se impuso 3-2 sobre Talleres de Córdoba.

En los playoffs de la Sudamericana, los victorianos derrotaron 2-0 a Gremio y, ya en octavos, doblegaron 2-0 a Universidad Católica de Ecuador.

Alianza Lima tiene intactas sus opciones de clasificación en la Sudamericana, por lo que tiene chances de romper este récord histórico.

Alianza Lima Copa Sudamericana Copa Sudamericana 2025

