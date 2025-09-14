El goleador se hace presente: Jhonny Vidales marcó el 1-0 ante Universitario en Arequipa (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y FBC Melgar se enfrentan este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA por la octava fecha del Torneo Clausura, en Arequipa. En uno de los cotejos más esperados de la jornada rápidamente se abrió cuando apareció Jhonny Vidales para poner en ventaja al conjunto local.

Bernardo Cuesta, tras recogerse unos metros atrás, consiguió brindar un pase en profundidad en medio de la zaga visitante. La ‘U’ pidió un fuera de lugar, pero Jhonny Vidales fue hacia el balón estando habilitado.

El arquero Sebastián Britos salió a hacerle frente, pero en el mano a mano Vidales resolvió eludiendo al uruguayo y estableció a los 8’ el primer tanto de la contienda.

Golazo de Melgar ante Universitario

Jhonny Vidales llegó a los 17 goles en la temporada y está a uno de igualar a Facundo Callejo como el máximo anotador de la Liga1 Te Apuesto. El atacante firmó su cuarta anotación con la camiseta rojinegra, club al que retornó para el Clausura tras comenzar el año en las filas de ADT.

Vidales es el futbolista peruano con más goles en el campeonato y rápidamente se ganó la titularidad en Melgar con la vuelta de Juan Reynoso al banquillo.

Para el ‘Dominó’, es clave conseguir el triunfo frente a Universitario para insertarse en la lucha por el Clausura.

Universitario vs. Melgar: así formaron en el partido

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros Matías Di Benedetto; Aldo Corzo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Leonel González, Mathias Llontop; Alexis Arias, Walter Tandazo, Lautaro Guzmán; Jhonny Vidales, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta ©. DT: Juan Reynoso.