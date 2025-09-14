Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por la Liga Femenina 2025.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El cotejo se disputará en Campo Mar U, desde las 3:00 p.m hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Deportes, Movistar Play, América TV (canal 4) y América tvGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cómo llegan Universitario vs Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura de la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima llega al partido luego de vencer 3-0 a César Vallejo. Universitario, en tanto, también llega de vencer en la última fecha a Carlos Mannucci por 4-1.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por la Liga Femenina 2025?

El partido entre Universitario vs Alianza se dipustará este domingo 14 de septiembre en Campo Mar U.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

En Perú, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En México, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

Universitario vs Alianza Lima femenino: alineaciones posibles

Universitario: Bórquez, Chamochumbi, Herrera, Castañeda, Flores; Pino, Arévalo, Novoa; Usme, Campoverde y Núñez.

Alianza Lima: Sánchez; Romero, Molina, Tacilla, León; Marques, Flores, Azabache; Porras, Pasilla y Lúcar.

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025

El partido entre Universitario vs Alianza Lima se podrá ser EN VIVO por Movistar Deportes, Movistar Play, América TV y América tvGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.